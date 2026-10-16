Salvamento Marítimo instala un nuevo radar para barcos en el dique de Abrigo de A Coruña

Salvamento Marítimo ha instalado un nuevo radar en la torre del Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de A Coruña, situada en el dique Barrié de la Maza. El sistema permitirá mejorar la vigilancia del tráfico marítimo y reforzar la seguridad en la ría coruñesa.

El nuevo equipo complementará la información que proporciona la estación remota de Cabo Prioriño, ampliando la cobertura y mejorando la tecnología disponible para detectar y seguir embarcaciones.

El radar cuenta con un alcance de hasta 25 millas náuticas, unos 46 kilómetros. Esta capacidad permitirá a los profesionales de Salvamento Marítimo disponer de más información sobre los movimientos de los barcos y mejorar la respuesta ante posibles emergencias.

📡 Salvamento Marítimo ha instalado un nuevo radar en el CCS de A Coruña, complementando la cobertura de Cabo Prioriño desde su torre. El sistema, con alcance de hasta 25 millas náuticas (46 km), mejora el seguimiento del tráfico marítimo y refuerza la seguridad y las operaciones de búsqueda y salvamento en la ría coruñesa. ⚓#SeguridadMarítima — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) October 15, 2026

La instalación refuerza así los medios de vigilancia y seguimiento del tráfico marítimo en el entorno de A Coruña, especialmente en las operaciones de búsqueda y salvamento.