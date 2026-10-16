Así es la rehabilitación del Oceanográfico de A Coruña: el edificio se prepara para recuperar su actividad

El Centro Oceanográfico de A Coruña afronta una transformación que cambiará por completo sus espacios interiores. El edificio, situado junto al muelle de As Ánimas, está inmerso en una rehabilitación integral que permitirá actualizar sus instalaciones y corregir las deficiencias acumuladas tras décadas de actividad vinculada a la investigación marina.

La evolución de los trabajos ha sido puesta en valor este mediodía durante una visita a las obras impulsada por Sea Arquitectos en colaboración con alumnado de la Escuela Pablo Picasso. La iniciativa permite acercarse a una intervención que va más allá de una renovación estética y que busca adaptar el inmueble a las necesidades actuales de un centro científico.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 5,6 millones de euros y contempla una renovación profunda del edificio. La actuación pretende resolver los problemas constructivos y de funcionamiento que habían condicionado el uso de las instalaciones, además de mejorar aspectos como la accesibilidad, la seguridad y las condiciones ambientales de los espacios de trabajo.

El inmueble, proyectado en los años setenta por el arquitecto Vicente Roig, presenta una arquitectura característica de aquella época. Sin embargo, la exposición continuada al ambiente marino, la humedad y el salitre ha provocado un desgaste que hacía necesaria una intervención de calado para garantizar su conservación y adecuar sus dependencias a los requisitos actuales.

La reforma también permite reorganizar el interior, que hasta ahora contaba con una distribución fragmentada en distintos niveles. La renovación busca conseguir espacios más funcionales para el trabajo científico y mejorar las condiciones de las instalaciones destinadas a la investigación. En el piso superior se situarán los despachos, todos ellos con vista al exterior y salidas al patio interior. En un nivel intermedio se sitúan los laboratorios, donde el empleo de diferentes materiales de construcción permiten recrear un entorno cómodo para el trabajador.

La actuación supone un paso decisivo para el futuro del Oceanográfico coruñés, cuya renovación llevaba años pendiente. Los trabajos comenzaron después de un prolongado recorrido administrativo y está previsto que concluyan a mediados de 2027, cuando el centro podrá disponer de unas instalaciones adaptadas a las exigencias actuales.