Oleiros (A Coruña) inaugurará este sábado el Paseo Pepe Mujica entre polémica

Mañana, un trozo de Uruguay llegará a Perillo con polémica. El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, inaugurará el sábado por la mañana el tramo del paseo marítimo llamado Pepe Mujica en honor del expresidente uruguayo. Sin embargo, esta obra ha sido financiada y ejecutada por el Gobierno central, del cual ningún representante podrá acudir a causa de las elecciones del 29N.

Por ello, el grupo Socialista de Oleiros denuncia que Alternativa dos Veciños se está "aprovechando descaradamente de esta situación para colgarse medallas ajenas, utilizando recursos públicos y escenificando un mérito que no le corresponde. Nos encontramos ante el enésimo show personalista y maniqueo al que el alcalde nos tiene acostumbrados desde hace 40 años: fabricar un enemigo institucional ficticio para luego presentarse ante los vecinos como el único salvador", señalan en nota de prensa remitida a los medios.

Recuerdan, además, que "si alguien denunciase esta inauguración la Junta Electoral tendría que prohibirla, que quizá es lo que busque para darse más notoriedad".

Un proyecto nacional

Estas declaraciones están basadas en que la financiación y ejecución del proyecto correspondió íntegramente a la administración central, que actualmente no puede realizar ningún tipo de inauguración "debido a la estricta neutralidad institucional que impone la actual convocatoria de elecciones generales", explican los socialistas.

Desvelan que, desde febrero de 2024, los técnicos de Costas tenían el proyecto de la obra redactado y firmado. "Es intolerable que se intente manipular la realidad de esta forma para fabricar un relato alternativo al estilo trumpiano de fabricación de fake-news ", denuncian los Socialistas de Oleiros.

Sin embargo, sí está previsto que, entre los asistentes, acuda al acto el presidente de la Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y alcalde de As Pontes por el PSdeG.

También estarán presentes el embajador de Uruguay en España, Bernardo Grevier, la senadora uruguaya, Blanca Rodríguez e intervendrá en videollamada desde el país americano Lucía Topolansky, exvicepresidente de Uruguay y compañera de vida de Pepe Mujica.