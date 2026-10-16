Las líneas de bus 3 y 7 de A Coruña recuperan su recorrido directo hacia los Cantones

Los autobuses urbanos de A Coruña de las líneas 3 y 7 volverán a circular por la calle Juana de Vega para acceder directamente a los Cantones. El cambio se aplicará la próxima semana, una vez se amplíe la longitud de la parada situada en esta vía, donde ya se detiene la línea 21.

La modificación afectará a los servicios de la línea 3 en dirección a Durmideiras y de la línea 7 hacia la avenida de Hércules. Ambos dejarán atrás el itinerario provisional que seguían hasta ahora para incorporarse al Cantón Pequeno, recuperando así un recorrido más directo tras pasar por la plaza de Pontevedra.

Hasta el momento, estos autobuses circulaban desde la avenida de Rubine por Juan Flórez y continuaban por las calles Fernando González y Notariado. Desde esta última zona accedían al Cantón Pequeno a través de la plaza de Ourense, un trayecto que dejará de ser necesario con el nuevo esquema de circulación.

Los desvíos se habían introducido temporalmente por las obras de remodelación de San Andrés y, posteriormente, de los Cantones. Con la recuperación del paso por Juana de Vega, el Ayuntamiento busca simplificar los recorridos y agilizar la llegada de estas dos líneas al centro de la ciudad.

La reorganización también supondrá la supresión de las paradas provisionales habilitadas en Juan Flórez, a la altura del número 18, y en la calle Notariado, en el número 7. En su lugar, los usuarios podrán utilizar la parada de Juana de Vega, que será compartida por las líneas 3, 7 y 21.

Para adaptarse a la coincidencia de más autobuses, el espacio destinado a las detenciones en Juana de Vega se ampliará la próxima semana. Esta actuación permitirá acomodar los vehículos de las tres líneas y facilitar el funcionamiento de la parada con el nuevo recorrido.