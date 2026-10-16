Los coruñeses cuentan cómo sintieron el terremoto de anoche de Ponferrada: "Temblaron los cristales"

El terremoto registrado durante la noche de este jueves cerca de Ponferrada dejó distintas sensaciones entre los vecinos del área de A Coruña y otros puntos de la provincia. Mientras algunas personas notaron pequeños movimientos durante unos segundos, otras percibieron temblores más intensos en sus viviendas o ni siquiera llegaron a darse cuenta de lo ocurrido.

En Sada, Rosa Agra explica que sintió "dos temblores seguidos muy suaves". Su experiencia coincide con la de otros vecinos que describen el seísmo como un movimiento breve, aunque suficiente para llamar su atención en plena noche.

En A Coruña, Isabel Sánchez también notó el terremoto desde el barrio de Elviña. Según relata, el movimiento se percibió durante "unos segundos", un tiempo suficiente para advertir que algo estaba pasando, aunque sin que la experiencia se prolongase demasiado.

La situación fue diferente para Berta, vecina de Culleredo, que se encontraba medio dormida cuando sintió el movimiento. "Pensé que había entrado alguien en casa", cuenta con humor al recordar su primera reacción. El estado de somnolencia hizo que, en un primer momento, interpretase lo ocurrido como un posible ruido o movimiento dentro de la vivienda.

El seísmo también se percibió en otros municipios de la provincia. Aurora Vergara asegura que lo notó desde Ferrol, mientras que en Miño la sensación fue más intensa para Margarita García, que afirma que "temblaron los cristales". Su testimonio refleja cómo el mismo fenómeno puede experimentarse de manera distinta según el lugar y las circunstancias en las que se encuentre cada persona.

No todos los vecinos, sin embargo, advirtieron el terremoto. Carmen Sanmartín, residente en San Pedro de Nós, en Oleiros, explica que estaba leyendo tranquilamente en el sofá cuando se produjo el movimiento. "No sentí nada, estaba leyendo en el sofá. No me enteré", señala.

La intensidad con la que se percibe un terremoto puede variar en función de la distancia al epicentro, las características del terreno, la altura del edificio y el tipo de construcción. También influyen las circunstancias personales, especialmente si la persona está dormida o realizando una actividad que dificulta detectar pequeños movimientos.