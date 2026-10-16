Alfonso Molina, en A Coruña, estrenará un nuevo barco: Atalaya dará paso a José Germán

El barco que da la bienvenida a A Coruña desde la avenida de Alfonso Molina será sustituido próximamente por otra embarcación. La alcaldesa, Inés Rey, anunció este viernes en Cita en María Pita que el Ayuntamiento colocará un nuevo barco en este punto de entrada a la ciudad, después de que el actual haya alcanzado un importante nivel de deterioro tras años instalado en el mismo lugar.

La nueva embarcación ha sido cedida por Pablo, de Pescados Xurel, y se llamará José Germán. Antes de colocarla en su ubicación definitiva, será necesario realizar algunos trabajos para acondicionarla y mejorar su aspecto. "Vamos a sustituir uno por otro", explicó la regidora, que agradeció la donación y destacó el valor simbólico que tiene este elemento para la imagen de A Coruña.

El barco de Alfonso Molina se ha convertido con el paso de los años en una referencia visual para quienes entran y salen de la ciudad. De hecho, Inés Rey recordó que muchos coruñeses utilizan la embarcación como punto de orientación cuando se desplazan por esta vía. "Cuando sales de A Coruña, la gente te dice voy por la Coca-Cola, y cuando estás entrando, voy por el barco", señaló la alcaldesa, en alusión a dos de los elementos más reconocibles de este acceso a la ciudad.

La sustitución no supondrá, por tanto, la desaparición de esta imagen característica, sino la renovación de la embarcación que ocupa el lugar. El barco actual presenta un estado de conservación que hace necesaria su retirada, mientras que el nuevo mantendrá la tradición de contar con una embarcación como símbolo de bienvenida a A Coruña.

La alcaldesa también avanzó que el barco conservará su nombre, José Germán, y bromeó con la superstición marinera que desaconseja cambiar la denominación de una embarcación. "Cambiarle el nombre a un barco da mala suerte", comentó durante su intervención.

Una tradición que comenzó en 1994

La historia de los barcos de Alfonso Molina se remonta a 1994, cuando se instaló el primero, conocido como Pepe Golán. Desde entonces, distintas embarcaciones han ocupado este espacio, convirtiéndose en parte del paisaje urbano de uno de los principales accesos a A Coruña.

En 2003 llegó el Corpiño de Muxía, que tomó el relevo del primer barco. Trece años después, en 2016, fue sustituido por el Atalaya, la embarcación que permanece actualmente en el lugar y que será retirada debido a su deterioro. Ahora, en 2026, el José Germán se incorporará a esta sucesión de barcos que han marcado la entrada a la ciudad durante más de tres décadas.