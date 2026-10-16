La Aemet activa la alerta amarilla en A Coruña por temporal costero este fin de semana

Después de un octubre que los coruñeses ni nos creemos todavía, en el que la lluvia ha brillado por su ausencia y se han alcanzado temperaturas de hasta 23 grados al mediodía, se acabó lo que se daba. Ahora sí que sí entra el otoño en A Coruña, y lo hace con una racha de viento del nordeste que dejará un sábado marcado por el temporal costero.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros en el noroeste de la provincia desde las 09:00 horas de este sábado hasta la medianoche. En esta zona se esperan vientos del nordeste de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7.

En el oeste de la provincia, el aviso comenzará antes, a las 06:00 horas de la mañana, aunque con la misma intensidad prevista. Así, el viento será el protagonista de la jornada en el litoral coruñés.

Bajada de las temperaturas y lluvias a la vista

El cambio de tiempo también se dejará notar en los termómetros. Según las previsiones de MeteoGalicia, las temperaturas serán propias de esta época del año, con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que descenderán moderadamente.

En A Coruña, las máximas bajarán hasta los 18 grados, mientras que las mínimas seguirán en valores similares a los de los últimos días, con noches frescas.

En cuanto a las precipitaciones, el cielo alternará nubes y claros durante los próximos días, aunque en algunos momentos estará muy nuboso. MeteoGalicia prevé lluvias para la tarde de este viernes y de nuevo para la noche del domingo.

Por su parte, la calidad del aire se mantendrá, en general, en niveles favorables.