La nueva fachada lateral de la estación de tren de A Coruña abre un debate Quincemil

Adif anuncia nuevas obras en la intermodal de A Coruña a tan solo dos meses de su apertura

La estación de tren de A Coruña abrirá sus puertas a finales de año, pero las obras no terminarán con su puesta en funcionamiento. Adif acaba de sacar a licitación una nueva actuación en el edificio histórico por 1,75 millones de euros, unos trabajos que no estaban incluidos en el proyecto principal y que se prolongarán durante 16 meses.

El anuncio llega cuando faltan apenas unos meses para la apertura de la estación y supone que estas nuevas intervenciones coincidirán con el funcionamiento de la infraestructura. Hasta ahora no se conocía esta actuación complementaria, que se centrará en reparar distintos elementos del edificio histórico.

Adif insiste en que estas obras no modificarán los plazos previstos para la estación intermodal, cuya apertura se mantiene para finales de 2026. No obstante, el contrato contempla un plazo de ejecución de 16 meses, aunque las empresas que se presenten podrán proponer una reducción de ese tiempo en sus ofertas.

Reparaciones en la bóveda, las fachadas y los torreones

Los trabajos se centrarán en mejorar el estado de conservación de distintos elementos del edificio histórico de la estación. La actuación incluye la sustitución de carpinterías, la limpieza de vidrieras y el tratamiento de las fachadas de piedra, además de labores de impermeabilización y reparación de elementos metálicos.

También se actuará en las cubiertas, se sustituirán bajantes y se saneará el interior de los dos torreones. El proyecto contempla, asimismo, mejoras en sus accesos.

Se trata de una intervención complementaria a la renovación general de la estación, pero con un calendario que irá más allá de su apertura. Así, mientras los viajeros comienzan a utilizar la infraestructura, los trabajos de reparación del edificio histórico seguirán en marcha.