Es oficial: este será el próximo puente que se celebre en A Coruña con hasta 4 días de descanso

El festivo del 12 de octubre ha permitido disfrutar de tres días consecutivos de descanso. Una vez terminado este puente, muchos coruñeses se preguntan cuándo podrán disfrutar de la próxima jornada libre en el calendario laboral.

A diferencia de otros territorios de España, que sí tendrán festivo el 2 de noviembre, al caer el Día de Todos los Santos en domingo, A Coruña tendrá que esperar hasta diciembre para disfrutar del próximo puente.

Hasta 4 días sin trabajar si juegas bien tus cartas

Los trabajadores de A Coruña no tendrán festivo el 2 de noviembre. Sin embargo, diciembre ofrece una oportunidad perfecta para organizar una escapada express y disfrutar de varios días de descanso si se planifica bien.

El 6 de diciembre, Día de la Constitución, cae en domingo, mientras que el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, será martes. De esta forma, quienes puedan pedir el lunes como día libre tendrán la oportunidad de disfrutar de hasta cuatro días consecutivos de descanso.

De sábados a martes, ambos incluidos, el puente de diciembre es una ocasión ideal para organizar una escapada o sumergirse en el ambiente navideño de la ciudad.

Precisamente, A Coruña ya se prepara para dar la bienvenida a una de las épocas más mágicas del año. El Ayuntamiento ha comenzado a montar la Praza do Nadal en María Pita, donde se instalará un mercado navideño con casetas de hostelería, un gran árbol de Navidad y un espacio dedicado a los más pequeños.

Próximos festivos en A Coruña

El siguiente festivo al del 8 de diciembre será el del día 25 del mismo mes. El Día de Navidad cae en viernes, por lo que, de forma automática, ofrece un fin de semana largo con tres días de descanso para disfrutar de los regalos de Papá Noel.

De cara a 2027, el primer festivo será el del viernes 1 de enero (Año Nuevo). Le seguirán: el miércoles 6 de enero (Día de Reyes), el martes 9 de febrero (Martes de Carnaval), el viernes 19 de marzo (San José), el jueves 25 de marzo (Jueves Santo) y el viernes 26 de marzo (Viernes Santo).