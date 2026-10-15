Herida leve una niña de 12 años tras ser atropellada en un paso de peatones en A Coruña

Una niña de 12 años ha resultado herida leve este jueves por la mañana tras ser atropellada por un vehículo en la rotonda del puente de A Pasaxe, en sentido de entrada al centro de la ciudad, cuando la menor cruzaba por un paso de peatones regulado. La víctima no quedó atrapada y fue atendida por los servicios sanitarios movilizados tras recibir el aviso.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso en torno a las 07:53 horas y alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Policía Local de A Coruña para que acudiesen al lugar. La menor sufrió heridas de carácter leve, según la información disponible sobre el incidente, y fue trasladada al Hospital Materno.

El atropello se produjo en uno de los principales accesos a la ciudad, en un tramo de la AC-11 que registra una importante circulación de vehículos durante las primeras horas del día, coincidiendo con los desplazamientos laborales y escolares. La intervención de los servicios de emergencias permitió atender a la niña en el lugar.

Colisión entre dos turismos en Cambre

La mañana dejó también otro accidente de tráfico en el área metropolitana de A Coruña. Dos turismos colisionaron en Cambre en torno a las 08:22 horas, apenas unos minutos después del atropello registrado en Alfonso Molina.

Según la información trasladada al 112 Galicia, las personas implicadas en esta segunda incidencia estaban conscientes tras el impacto. El centro de emergencias recibió el aviso y recabó información sobre el estado de los ocupantes de los vehículos. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la colisión ni sobre posibles daños materiales.