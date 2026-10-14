Así es el parque infantil de O Temple, en Cambre (A Coruña), tras su reforma integral

Las familias de O Temple ya pueden volver a disfrutar del parque infantil de la calle Francisco Rodríguez tras finalizar su renovación integral. El Concello de Cambre formalizó ayer, martes 13 de octubre, la recepción de las obras y durante la jornada de hoy se han retirado las vallas que permanecían en el recinto, por lo que el espacio ya está abierto al público.

La actuación ha permitido transformar uno de los espacios de ocio infantil más utilizados de esta zona de O Temple, situado en las proximidades del CEIP O Graxal y del pabellón municipal.

Los trabajos contaron con una inversión de 121.531 euros, financiada a través del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (POS+) de la Diputación de A Coruña.

Mejoras en el pavimento y en las zonas verdes

La renovación incluyó la instalación de un nuevo pavimento continuo de caucho amortiguador, la renovación del cerramiento perimetral y de la señalización, así como la sustitución y renovación de los elementos de juego infantil.

La intervención incorporó también nuevo mobiliario urbano y mejoras en las zonas verdes, con la renovación del césped y de la red de riego y la plantación de árboles, contribuyendo a crear un espacio más agradable, seguro y adaptado a las necesidades de los niños y niñas y de sus familias.

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, destaca que "con la apertura de este parque, las familias de O Temple recuperan un espacio totalmente renovado, más seguro y adaptado al uso diario de los niños y niñas».

"Durante demasiado tiempo no se ha actuado con la intensidad necesaria y eso ha llevado a que muchas áreas infantiles llegasen a una situación de deterioro importante. Estamos trabajando para revertir esa realidad y recuperar progresivamente estos espacios para los vecinos y vecinas", señala la alcaldesa.

En este sentido, la Sección de Servicios está actualizando el pliego técnico y la documentación necesaria para impulsar una nueva licitación del mantenimiento de los parques infantiles, adaptándolos a la situación actual de las instalaciones.

Mientras se completa esta tramitación, el Gobierno municipal prevé llevar a cabo de forma previa una actuación de choque en los parques que presentan mayores necesidades, con el objetivo de atender las reparaciones más urgentes. La futura licitación permitirá posteriormente contar con una solución estable y continuada para su mantenimiento y conservación.