A Coruña acoge los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE

Un año más el Teatro Colón de A Coruña ha sido el lugar escogido por el Grupo Social ONCE para entregar sus Premios Solidarios. Y ya van 18. Estos galardones cumplen su mayoría de edad, pero siguen tan vigentes como en su primera edición.

Se trata de la máxima distinción que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. Las empresas y entidades galardonadas este año en los Premios Solidarios de Galicia del Grupo Social ONCE han sido:

Parlamento de Galicia (Premio al Estamento de la Administración Pública): Ha sido recogido por el presidente actual, Miguel Ángel Santalices , y tres de sus antecesores: Tomás Vidal , José María García y Pilar Rojo.

(Premio al Estamento de la Administración Pública): Ha sido recogido por el presidente actual, , y tres de sus antecesores: , y Asociación STOP por la campaña ‘Cada neno un xoguete 2025’ (Premio a la Organización, Institución, Entidad, ONG): una iniciativa en la que quienes lo deseen pueden donar juguetes para ayudar a niños desfavorecidos y que puedan disfrutar de su infancia, garantizando su derecho al juego y fomentando valores de solidaridad.

por la campaña ‘Cada neno un xoguete 2025’ (Premio a la Organización, Institución, Entidad, ONG): una iniciativa en la que quienes lo deseen pueden donar juguetes para ayudar a niños desfavorecidos y que puedan disfrutar de su infancia, garantizando su y fomentando valores de solidaridad. Nauterra–Grupo Calvo (Premio a la Empresa): Su plan estratégico ‘Compromiso 2025’ vincula de forma obligatoria la producción industrial con la inclusión laboral y la donación directa de proteínas de alta calidad a entidades sociales, con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), el Banco de Alimentos Rías Altas y la Cruz Roja en Galicia, asegurando la calidad nutricional de las familias vulnerables.

(Premio a la Empresa): Su plan estratégico ‘Compromiso 2025’ vincula de forma obligatoria la producción industrial con la inclusión laboral y la donación directa de proteínas de alta calidad a entidades sociales, con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), el Banco de Alimentos Rías Altas y la Cruz Roja en Galicia, asegurando la calidad nutricional de las familias vulnerables. Colectivo Solidario cos Maiores (Premio al Medio de Comunicación): una iniciativa comunitaria y de concienciación social nacida en A Coruña, integrada por periodistas y profesionales de la comunicación como Chus Castro, Sabela Romar, Bea Soler, Amalia Baltar, Manolo Rodríguez o Lucía Aller.

(Premio al Medio de Comunicación): una iniciativa comunitaria y de concienciación social nacida en A Coruña, integrada por periodistas y profesionales de la comunicación como Chus Castro, Sabela Romar, Bea Soler, Amalia Baltar, Manolo Rodríguez o Lucía Aller. Marisol Soengas (Premio a la Persona Física): una de las eminencias científicas gallegas y una de las líderes españolas en investigación contra el cáncer. Entre sus logros más recientes, su equipo descubrió cómo una proteína llamada Midkine permite que los melanomas eviten el reconocimiento por parte del sistema inmunitario, lo que complica el desarrollo de terapias efectivas.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Galicia 2026 lo han formado:

Carlos Fernández Lamigueiro , presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia

, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia Manuel Martínez Pan , delegado de la ONCE en Galicia

, delegado de la ONCE en Galicia Cristina Arias Serna , consejera general de la ONCE

, consejera general de la ONCE Arturo Parrado Puente , director xeral de Inclusión Social de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia

, director xeral de Inclusión Social de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia Francisco Javier Vieites Pérez-Quintela , presidente de Aspaym Galicia

, presidente de Aspaym Galicia Carlos Varela Castiñeiras, periodista del Gabinete de Comunicación de la Administración Económica

Respaldo de la Xunta y el Parlamento

Los Premios Solidarios de Galicia 2026 han contado con la presencia de responsables políticos y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad gallega. Al recibir el reconocimiento, Miguel Ángel Santalices ha destacado el compromiso del Parlamento con la inclusión y la plena integración de las personas con discapacidad funcional, como recoge EuropaPress. Además, ha animado al conjunto de la sociedad gallega a apoyar y comprometerse a luchar por su integración en todos los ámbitos, además de denominar este compromiso como "un objetivo irrenunciable" de la Cámara.

También ha asistido, la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, quien señaló que Galicia "está a la vanguardia en lo que a solidaridad se refiere". Podemos sentirnos orgullosos de estar a la altura de cualquier comunidad avanzada en los índices que miden el desarrollo y el bienestar".