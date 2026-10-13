Juzgan en A Coruña a un hombre acusado de vejar y estrangular hasta la muerte a su mujer, de 74 años

El juicio contra un hombre acusado de maltratar, vejar y estrangular hasta la muerte a su mujer en agosto de 2024 en A Coruña arranca este miércoles, después de que este martes se constituyera el jurado popular que deberá decidir sobre los hechos. La Fiscalía solicita para él 26 años y seis meses de prisión, además de 30 días de localización permanente.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, la víctima tenía 74 años y estaba casada con el acusado, con quien convivía en un piso de la ciudad. La relación estaba muy deteriorada por el trato vejatorio y denigrante que, presuntamente, el hombre dispensaba a su esposa. Ella nunca llegó a denunciarlo.

Los hechos que se juzgan se remontan a la noche del 1 de agosto de 2024 en la vivienda en la que residía el matrimonio ubicada en la avenida Gran Canaria. Según relata la Fiscalía en su escrito, el matrimonio comenzó a discutir, "como sucedía habitualmente", y el acusado insultó reiteradamente a su mujer, a la que llamó, entre otras expresiones, "borracha" e "hija de puta".

La situación fue a más durante la madrugada del 2 de agosto. La mujer, que se encontraba ebria, cayó al suelo del dormitorio y quedó inmovilizada entre la cama y otros muebles de la habitación, sin poder levantarse.

De acuerdo con el relato del Ministerio Fiscal, su marido aprovechó ese momento para fotografiarla y grabarla con su teléfono móvil mientras la humillaba con insultos y se negaba a ayudarla. "No te pienso ayudar", le habría dicho, según recoge el escrito de acusación, en el que también se reproducen otras expresiones vejatorias dirigidas contra ella.

La Fiscalía sostiene que la mujer se encontraba totalmente desvalida y no podía levantarse ni reaccionar ante el comportamiento de su esposo.

Entre las 03:00 y las 05:00 horas de esa madrugada, el hombre la estranguló con las manos, de forma que murió asfixiada.

La Fiscalía aprecia agravantes de género y parentesco

El Ministerio Fiscal considera que los hechos constituyen un delito de asesinato con alevosía, además de delitos continuados de injurias y vejaciones y contra la integridad moral. Asimismo, aprecia las agravantes de género y parentesco.

Por el asesinato, solicita 25 años de prisión, mientras que por el delito contra la integridad moral reclama un año y seis meses más. A estas penas suma 30 días de localización permanente por las injurias y vejaciones.

La acusación también pide que se prohíba al hombre residir en el término municipal de A Coruña durante 35 años y que, una vez cumplida la pena de prisión, quede sujeto a libertad vigilada.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que indemnice a cada uno de los cuatro hijos del matrimonio con 37.064,58 euros, además de 494,19 euros por daño emergente. También reclama indemnizaciones para los hermanos de la víctima que estuviesen vivos en el momento del fallecimiento, así como el pago de los gastos de traslado, funeral y sepelio que se acrediten.

El juicio comienza este miércoles con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal del acusado, que se enfrenta a una petición fiscal de más de 26 años de cárcel.