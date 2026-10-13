Herida una octogenaria en A Coruña tras una tarde marcada por dos accidentes de tráfico

Esta tarde de martes dos mujeres, una de ellas una octogenaria, han resultado heridas leves en diferentes puntos de la ciudad de A Coruña como resultado de sendos atropellos, producidos en un intervalo de media hora escasa entre cada uno.

El primero tuvo lugar en el barrio de O Castrillón, en la calle Abegondo, sobre las 18:13, cuando una mujer de 26 años fue atropellada por un turismo mientras cruzaba en un paso de peatones.

Según fuentes de la Policía Local la víctima resultó herida leve, por lo que el 061 procedió a su traslado al hospital HM Modelo.

El segundo accidente de la tarde se produjo a las 18:45 horas. Otra mujer, en este caso de 89 años, fue arrollada por una bicicleta fuera del paso de peatones en el barrio de Monte Alto, cerca de la Avenida de Hércules.

Al igual que la víctima de O Castrillón resultó herida leve, por lo que tuvo que ser trasladada al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) por los servicios de urgencias sanitarias.