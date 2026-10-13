Con líneas de colores, colector entre la depuradora de Bens, Suevos y el puerto exterior de A Coruña. Concello de Arteixo

Arteixo y el Puerto de A Coruña ejecutarán una conexión entre Langosteira y la depuradora de Bens

El Concello de Arteixo y la Autoridad Portuaria de A Coruña han acordado la ejecución de un proyecto para reforzar el sistema de saneamiento de la parroquia de Suevos y al mismo tiempo ejecutar un colector para conectar las instalaciones de punta Langosteira con la depuradora de Bens.

El proyecto incluye la construcción de sistemas de bombeo y un gran colector subterráneo dividido en tres partes: una discurrirá por el interior del puerto exterior a lo largo de 600 metros lineales, otra se desviará hacia el puerto de Suevos (unos 400 metros) y una tercera conectará el nuevo sistema de saneamiento con las instalaciones de la Edar de Bens (unos 2,3 kilómetros).

Esta parte se ejecutará a través del arenero que limita con la frontera del municipio de A Coruña, sobre el que Augas de Galicia actuó durante el verano para reforzar su capacidad.

La obra tendrá un coste total cercano a los 2,9 millones de euros, de los cuales el 90% es aportado por la Autoridad Portuaria y el 10% por el Ayuntamiento de Arteixo.

El proyecto comprende la construcción de un bombeo de aguas residuales en el puerto de Suevos y la instalación del colector general para reforzar la red de saneamiento de la parroquia y la instalación de una impulsión y posterior tramo en gravedad para la conexión de este bombeo con la dársena de Langosteira.

Conexión con la Edar de Bens

Augas de Galicia finalizó el pasado junio la construcción de un nuevo colector desde el arenero de Suevos a la Edar de Bens para aumentar la capacidad del sistema de saneamiento general de todas las infraestructuras situadas en el municipio.

El Ayuntamiento señala que la entrada en funcionamiento de infraestructuras como el polígono empresarial de Morás y el aumento de las aguas cuando se producen lluvias torrenciales provoca desbordes puntuales en el arenero de Suevos, ya que el actual colector hasta la depuradora no tenía capacidad suficiente para acoger todo el agua que suma cuando las lluvias aumentan los caudales repentinamente.

Ante esta situación, el concello de Arteixo había solicitado la colaboración de las administraciones para solucionar el problema debido a que había varias instituciones implicadas en el tratamiento de ese tipo de aguas. Por ello se firmó un convenio por el que Augas de Galicia ejecutó un nuevo colector desde Suevos hasta la Edar.

Augas de Galicia ejecutó la obra por 2,7 millones de euros. En la inversión hubo aportaciones de la Consellería de Industria (1.065.000 euros), Xestur (734.000 euros), la Autoridad Portuaria (518.000 euros) y el Concello de Arteixo (393.000 euros).