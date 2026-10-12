La Guardia Civil celebra el Día del Pilar en A Coruña con un homenaje a sus agentes

La Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña celebró este lunes, 12 de octubre, la festividad de la Virgen del Pilar, patrona del cuerpo, con un acto en el que participaron representantes de las distintas unidades de la Guardia Civil de la provincia, autoridades civiles y militares. Durante la ceremonia se entregaron varias condecoraciones, entre ellas la Cruz de Plata de la Guardia Civil al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso.

El acto estuvo presidido por la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, y contó con la intervención del coronel jefe de la Comandancia, Fernando Pedreira Lata, quien destacó el compromiso de los agentes con el servicio público y subrayó que "la verdadera fortaleza de la Guardia Civil sigue estando en las personas".

Pedreira puso en valor el trabajo diario de los efectivos para garantizar la seguridad en toda la provincia, desde Melide hasta Fisterra y desde A Pobra do Caramiñal hasta Mañón. Asimismo, recordó que los agentes atienden las necesidades de la ciudadanía "a cualquier hora del día o de la noche, cualquier día del año".

Presencia del cuerpo en el rural

Por su parte, Taboadela agradeció a los hombres y mujeres que integran el cuerpo su compromiso con la seguridad pública y la atención a la ciudadanía. En su intervención, destacó la importancia de la Guardia Civil en Galicia, una comunidad caracterizada por la dispersión de la población y la existencia de numerosos municipios, parroquias y núcleos rurales.

Según los datos expuestos durante el acto, la Guardia Civil presta servicio en más del 95 % del territorio gallego y atiende a más de un millón y medio de personas. El cuerpo cuenta actualmente con 5.383 efectivos en Galicia, un 4,7 % más que en 2019.

Taboadela también destacó la diversidad de especialidades de la Guardia Civil, desde la seguridad ciudadana y la Policía Judicial hasta la protección de la naturaleza, el tráfico, la seguridad marítima, los rescates de montaña y la vigilancia fiscal y de fronteras.

Lucha contra la ciberdelincuencia

Entre los desafíos actuales, se refirió a la ciberdelincuencia y las estafas por internet, especialmente preocupantes para las personas más vulnerables o con menos conocimientos digitales. También subrayó el papel del cuerpo en la protección de las víctimas de violencia de género y en la lucha contra los delitos de odio.

En materia de seguridad, Galicia registró a finales de junio de 2026 una tasa de 35,3 infracciones penales por cada mil habitantes, frente a las 50,5 del conjunto del Estado. Además, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas se situó en el 45,9 % durante el primer semestre del año, frente al 44,6 % del mismo periodo de 2025.

La subdelegada dedicó asimismo una mención especial a la Guardia Civil de Tráfico por su labor en las carreteras gallegas y destacó la importancia de la seguridad en las rutas jacobeas de cara al Año Santo Compostelano de 2027.

Al acto asistieron también la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey; el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo; el conselleiro de Hacienda y Administración Pública, Miguel Corgos; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, y otros representantes institucionales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia.