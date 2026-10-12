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Los bomberos sofocan un incendio en Sada (A Coruña) con presencia de bombonas de gas
Ocurrió en el galpón de una vivienda en Carnoedo y las labores de extinción se prolongaron unas dos horas
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Los bomberos de Oleiros y Betanzos participaron anoche en la extinción de un incendio en un galpón anexo a una vivienda en la parroquia de Carnoedo, en Sada, donde había bombonas de gas
El suceso ocurrió poco antes de las 23:00 horas, cuando varios particulares alertaron al 112 de la presencia de un incendio en la vivienda.
Las labores de extinción se prolongaron durante dos horas. En el operativo también colaboró la Guardia Civil de Sada.
Por otra parte, se registró un accidente de tráfico sin heridos en la avenida República Argentina, pero que provocó la caída de dos postes de hormigón que afectaron al muro de una vivienda y a varios árboles.