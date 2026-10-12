La salida de vía del vehículo provocó el impacto contra dos postes de hormigón

La salida de vía del vehículo provocó el impacto contra dos postes de hormigón Bomberos de Oleiros

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Un accidente de tráfico en Oleiros (A Coruña) provoca el derrumbe de un muro y la caída de varios árboles

El siniestro ocurrido la pasada noche se saldó sin personas heridas pese a la aparatosidad de sus consecuencias

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Un accidente de tráfico sin heridos, ocurrido esta noche en la avenida de la República Argentina, en el municipio coruñés de Oleiros, obligó a intervenir a los Bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil debido a la aparatosidad del siniestro.

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Según informaron los Bomberos, el vehículo sufrió una salida de vía y se llevó por delante dos postes de hormigón del alumbrado público y otro de Fenosa. Además, el impacto contra los postes afectó a cuatro árboles ornamentales y provocó el derrumbe del muro de una vivienda.

Pese a los importantes daños materiales, no hubo que lamentar heridos. Los bomberos realizaron labores de saneamiento de los cables eléctricos y telefónicos con ayuda de un vehículo de altura y limpiaron la calzada para retirar los restos del accidente.