Los bomberos sofocan un incendio en el Atalaya, el emblemático barco de Alfonso Molina en A Coruña

Los Bomberos de A Coruña han intervenido a primera hora de este domingo, 11 de octubre, para extinguir un incendio en el Atalaya, el barco ornamental situado en la avenida de Alfonso Molina, una de las principales vías de entrada a la ciudad.

Según la información facilitada por los bomberos, el aviso se registró a las 06:25 horas, cuando se declaró un fuego en la popa de la embarcación, ubicada en el acceso desde Alfonso Molina hacia A Grela.

Los efectivos acudieron al lugar para sofocar las llamas que afectaban a esta estructura, conocida por los conductores que transitan habitualmente por la avenida.

Por el momento, no han trascendido las causas del incendio ni el alcance de los daños ocasionados en el barco.

Un símbolo de la vinculación de A Coruña con el mar

El Atalaya forma parte de una tradición que se remonta varias décadas atrás, cuando el Concello de A Coruña decidió instalar un barco simbólico en uno de los principales accesos a la ciudad como homenaje a la actividad pesquera y a su histórica relación con el mar.

Desde entonces, la presencia de una embarcación en Alfonso Molina se ha convertido en una imagen familiar para quienes llegan a A Coruña por esta vía.

El actual buque, bautizado como Atalaya, mantiene esa función simbólica y constituye uno de los elementos más reconocibles del mobiliario urbano de la zona.