Detenido un joven tras una pelea con amenazas con arma blanca en A Coruña

Una pelea entre dos jóvenes registrada en la noche de este viernes en A Coruña se saldó con la detención de uno de los implicados por un presunto delito de amenazas graves con arma blanca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas, en la esquina de la calle Alfredo Vicenti con la avenida de Finisterre, donde ambos jóvenes protagonizaron un altercado en el que uno de ellos llevaba un cuchillo.

Según ha confirmado la Policía Nacional, se procedió a la detención del joven que portaba el arma blanca por las presuntas amenazas realizadas durante el enfrentamiento.

En la disputa participaron dos personas, aunque únicamente una de ellas iba armada.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que desencadenaron la pelea ni sobre la existencia de posibles heridos.