Denuncian posibles irregularidades en una plaza del Multiusos de Bastiagueiro, en Oleiros (A Coruña)

El proceso de selección para cubrir la dirección del Centro Multiusos de Bastiagueiro, en Oleiros, está siendo cuestionado por dos de sus participantes. Ambos aspirantes denuncian posibles irregularidades en el procedimiento y reclaman que se repita la primera prueba, después de haber consultado la documentación del expediente durante esta semana.

La convocatoria, realizada mediante concurso-oposición por turno libre, tenía como objetivo cubrir una plaza de técnico superior y director del centro en régimen de funcionario interino. Sin embargo, los denunciantes consideran que existen dudas sobre los criterios empleados para evaluar a los candidatos y sobre las garantías del proceso.

Uno de ellos es Juan Esteban Méndez Leiva, responsable de Administración Local de USO Galicia, quien asegura que la documentación recibida ha aumentado sus dudas. "Existen aún más motivos para cuestionar la transparencia y la regularidad en este proceso selectivo", afirma.

Cuatro candidatos declarados no aptos y una renuncia posterior

Según explican los aspirantes, de las ocho personas admitidas inicialmente, solo cinco participaron en las pruebas. Cuatro fueron calificadas como "no aptas", mientras que la quinta, Rodrigo Rodríguez Rodríguez, trabajador de la Escuela Municipal de Música, fue propuesto para ocupar el puesto.

No obstante, el candidato seleccionado presentó posteriormente su renuncia. Los denunciantes aseguran que desconocen las razones de esta decisión y que no consta una explicación en la documentación a la que han tenido acceso.

También cuestionan que el alcalde se hubiese referido públicamente a la identidad del aspirante seleccionado antes de que se difundieran los resultados oficiales y de que los demás participantes conocieran sus calificaciones. "¿Cómo pudo saber el alcalde la identidad del candidato seleccionado si las calificaciones aún no eran públicas?", plantean.

A esta circunstancia añaden otra posible irregularidad que ya habían denunciado anteriormente: aseguran que el aspirante inicialmente elegido habría accedido a las pruebas de exposición de la memoria y entrevista personal con un dispositivo electrónico, una tableta o un ordenador portátil, pese a que, según sostienen, las bases de la convocatoria lo prohibían.

Reclaman conocer las puntuaciones de cada prueba

Una de las principales quejas de los participantes se refiere a la información facilitada sobre las evaluaciones.

De los cuatro aspirantes declarados no aptos, tres solicitaron acceso al expediente y dos llegaron a presentar recursos de alzada, que, según indican, todavía están pendientes de resolución.

Los denunciantes sostienen que la documentación publicada no permite conocer las puntuaciones concretas obtenidas por cada candidato en las diferentes pruebas.

"A día de hoy, seguimos sin saber si hemos sido declarados no aptos por la valoración de la memoria, por la entrevista personal o por ambas pruebas. Resulta muy difícil poder ejercer nuestro derecho a recurrir, con todas las garantías, si desconocemos los motivos concretos de nuestras calificaciones", señala Méndez Leiva.

Por ello, solicitan que se hagan públicos los criterios de evaluación, las puntuaciones individuales y las decisiones adoptadas durante el procedimiento.

Cambios de fechas y dudas sobre el desarrollo del proceso

Los aspirantes también ponen el foco en el calendario de la convocatoria. Según detallan, el 20 de julio se aprobó la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, la composición del órgano de selección y la convocatoria de la primera prueba.

Sin embargo, cuatro días después se modificó la fecha prevista para su celebración. Los denunciantes aseguran que este cambio se realizó sin avisar directamente a los candidatos, cuando faltaban apenas 72 horas para la fecha inicialmente fijada.

Posteriormente, el 5 de agosto se publicaron los criterios de corrección de la prueba programada para el día 10, consistente en la exposición y defensa de las memorias metodológicas y las entrevistas personales.

El 24 de agosto se difundió el anuncio final de valoración y propuesta de nombramiento, firmado digitalmente el día 19. En ese documento figuraba Rodrigo Rodríguez Rodríguez como único aspirante declarado apto en la fase de oposición.

Según la información aportada por los denunciantes, el candidato obtuvo 5,75 puntos en la fase de concurso y alcanzó una puntuación total de 42,75 puntos.

Los participantes también recuerdan que cada persona interesada en concurrir al proceso tuvo que abonar 24,58 euros en concepto de tasas.

Solicitan repetir la primera prueba

Tras examinar el expediente, los dos aspirantes mantienen su petición de que se repita la primera fase del proceso selectivo, correspondiente a la exposición de la memoria metodológica y la entrevista personal.

Su objetivo es que se realice una nueva evaluación y, posteriormente, se proceda, cuando corresponda, a valorar los méritos de los participantes.

"No estamos cuestionando únicamente un resultado, sino el derecho de todos los aspirantes a participar en un proceso selectivo transparente, objetivo y con plenas garantías de mérito y capacidad y en condiciones de igualdad", sostienen.