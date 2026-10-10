Presentación del banco verde por el Día Mundial de la Salud Mental en A Coruña, con representantes municipales y usuarios de APEM Cedida

A Coruña repartirá 40.000 posavasos con mensajes para romper el silencio sobre la salud mental

Hablar de salud mental sin miedo a ser juzgado y encontrar espacios donde compartir las preocupaciones cotidianas. Con este objetivo, el Concello de A Coruña y la Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM) han puesto en marcha una campaña dirigida especialmente a la juventud, que llevará mensajes de sensibilización a establecimientos hosteleros de la ciudad.

La iniciativa se presentó este sábado, 10 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, en un acto celebrado en el Círculo de Artesanos. En él participaron la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa, junto a representantes y usuarios de APEM.

La campaña busca trasladar la conversación sobre el bienestar emocional a lugares habituales de encuentro de los jóvenes, con el propósito de combatir los prejuicios que todavía dificultan hablar abiertamente de los problemas de salud mental.

40.000 posavasos con mensajes escritos por usuarios de APEM

Una de las principales novedades de la iniciativa será la distribución de 40.000 posavasos con ocho diseños diferentes, que incluirán frases elaboradas por personas usuarias de APEM a partir de sus propias experiencias.

Entre los mensajes seleccionados figuran "Por fuera parece que todo va bien. Por dentro, no siempre", "No compares tu vida con las redes: nadie publica los días malos" y "No necesito que me juzguen, solo que me escuchen".

Cada una de estas reflexiones aparecerá identificada como un testimonio de una persona usuaria de la asociación.

En el reverso de los posavasos se incluirá el mensaje "Estas palabras son de quienes las han vivido", acompañado del lema "Hablar ayuda. Escuchar, también".

Los materiales también incorporarán un código QR que permitirá acceder a información municipal relacionada con el Plan de Salud Mental.

Durante la presentación se mostraron los diseños en formato digital. Su distribución se realizará con la colaboración de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.

Inés Rey reclama reducir las esperas para recibir atención psicológica

Durante su intervención, la alcaldesa destacó la importancia de que las propias personas con problemas de salud mental participen en la elaboración de las campañas de sensibilización.

"Las personas usuarias de APEM escogieron lo que querían decir y cómo querían decirlo. A las instituciones nos corresponde escucharlas y ayudar a que esas palabras lleguen a más gente", señaló Inés Rey.

La regidora también aprovechó el acto para reclamar a la Xunta de Galicia un refuerzo de los servicios de atención psicológica y una reducción de los tiempos de espera.

"Si animamos a la gente a pedir ayuda, tenemos que garantizar que pueda recibirla a tiempo y sin que dependa de lo que pueda pagar", afirmó.

Por su parte, Nereida Canosa explicó que la campaña pretende llegar también a jóvenes que todavía no han buscado información sobre salud mental, acercando estos mensajes a sus espacios cotidianos.

La concejala hizo referencia a las incertidumbres que acompañan a esta etapa de la vida, como las decisiones relacionadas con los estudios, el empleo o la independencia personal.

"Tenemos que tomar en serio lo que nos cuentan y facilitar que puedan hablar antes de sentirse desbordadas o desbordados", indicó.

Un banco verde para conmemorar el Día Mundial de la Salud Mental

La jornada también incluyó la presentación de un banco verde conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental, situado en las inmediaciones de la iglesia castrense.

Este nuevo elemento se suma a otros bancos dedicados a diferentes causas relacionadas con la salud que ya se encuentran en este espacio de A Coruña.

Durante el acto, Juan Vázquez Castro, usuario de APEM, fue el encargado de leer el manifiesto conmemorativo, ante representantes de la junta directiva y otras personas vinculadas a la entidad.

La campaña forma parte del I Plan Municipal de Salud Mental 2024-2028 y se enmarca en las actuaciones destinadas a combatir el estigma y promover la participación de las personas con problemas de salud mental.