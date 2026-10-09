El metrosidero del Obelisco de A Coruña, a la espera de un informe que confirme su muerte

Lo del Metrosidero ha sido la crónica de una muerte anunciada. Después de meses dándolo por muerto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha anunciado este viernes en el programa Cita María Pita, de Voces de A Coruña, que el Concello está a la espera de los informes técnicos que puedan confirmar su muerte. Y es que, aunque no ha asegurado que el árbol esté muerto, sí ha reconocido que "no tiene buen aspecto".

Desde su traslado en noviembre del año pasado, el debate sobre si el Metrosidero seguía vivo ha estado en boca de muchos de los que pasaban cada día por la zona del Obelisco, todavía en obras. Sin embargo, el Concello nunca ha querido dar un diagnóstico definitivo. Hasta este viernes 9 de octubre, cuando Inés Rey ha reconocido que el movimiento al que se sometió el ejemplar fue "muy delicado" y que, al tratarse de un ser vivo, estas cosas pueden pasar. "La naturaleza es así", ha asegurado.

El traslado, sumado a las altas temperaturas registradas este verano, ha provocado, según la regidora, que el Metrosidero fuera perdiendo su color hasta presentar un aspecto demasiado apagado para un ejemplar de estas características. Basta con ver los Metrosideros plantados junto a la Hípica para comprobar que ese no es el aspecto habitual de estos árboles.

Así que, aunque muchos ya hayan dado por hecha su muerte en los últimos meses, será el informe técnico el que dicte sentencia y confirme si toca despedirse de un ejemplar que lleva ya 20 años dando sombra en el Obelisco.

En relación con las obras, la alcaldesa también ha querido señalar que en los nuevos Cantones "habrá verde", aunque la jardinería será uno de los últimos trabajos en realizarse. "La jardinería es siempre lo último", ha señalado.