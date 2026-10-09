Así será el mercado navideño de A Coruña: casetas para hosteleros locales, un palco de música y un árbol enorme

A veces las cosas tienen que salir mal para que luego se hagan bien. Y es que, después del "desastre" de las pasadas navidades con el mercado navideño instalado en María Pita, el Concello de A Coruña ha decidido coger el toro por los cuernos y vigilar que el nuevo mercado cuente con todo lo que necesita la ciudad.

Por ello, esta mañana, la alcaldesa Inés Rey ha lanzado un mensaje de tranquilidad en el programa 'Cita María Pita', de Voces de A Coruña, donde ha adelantado algunos detalles del montaje navideño de la plaza, que arrancará la semana que viene.

María Pita volverá a ser el epicentro de la Navidad coruñesa, comenzando por la zona de Puerta Real. El espacio se dividirá en tres zonas, según ha explicado la regidora. Una de ellas acogerá seis casetas que estarán a disposición de los hosteleros de la ciudad, que podrán ofrecer sus productos de forma gratuita.

Eso sí, todos los establecimientos deberán ofrecer productos relacionados con la Navidad. De esta forma, el Concello busca evitar situaciones como la del año pasado, cuando se criticó que el mercado parecía más una feria que un espacio navideño.

Las otras dos zonas de la plaza tendrán usos diferentes. Una estará destinada a palco de música en el que se desarrollará la programación festiva, mientras que la otra se centrará en las familias y los más pequeños.

La plaza contará, como es habitual, con su casa de Papá Noel, además de iluminación y una zona cubierta con pérgolas. Como novedad, también se instalará un punto para hacerse selfies y "llevarse un recuerdo de las fiestas", ha señalado la alcaldesa en el programa.

Con todo ello, habrá también un "árbol muy grande", según la descripción de la regidora, aunque por el momento su ubicación está por descifrar.

Una empresa coruñesa se encargará de la instalación de las casetas

La organización de esta Navidad lleva preparándose desde enero, después de las críticas recibidas por el mercado del año pasado. Ya en julio, este medio informaba de que la empresa de Coirós Emiced Diseño Integral SL sería la encargada del alquiler y la instalación de las casetas.

La compañía fue seleccionada tras presentar la oferta considerada más ventajosa. Ahora, el Concello busca que el mercado navideño de este año deje atrás las críticas y destaque por su oferta de actividades y propuestas para disfrutar de las fiestas en la ciudad.