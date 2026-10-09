Un accidente entre dos coches y una moto en Alfonso Molina provoca retenciones de entrada a A Coruña

Un accidente de tráfico entre dos coches y una moto registrado este viernes por la tarde en A Coruña está provocando retenciones en el sentido de entrada a la ciudad. El siniestro, que se ha saldado sin heridos, tuvo lugar en el cruce entre la avenida de Alfonso Molina y el puente de A Pasaxe, según la información facilitada por el 112 Galicia.

Un particular contactó con el servicio de emergencias a las 19:38 horas para alertar de la colisión, registrada en el punto kilométrico 4,1 de la AC-11. El accidente está generando dificultades para circular por este acceso a la ciudad, especialmente en el sentido de entrada.

Pese a las retenciones ocasionadas por el siniestro, no se han comunicado personas heridas graves como consecuencia del choque. Sí se ha personado en la zona una ambulancia del 061.