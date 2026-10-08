El Helimer 402 evacúa a un pasajero británico de un crucero y lo traslada a Alvedro, en A Coruña

Un pasajero británico de 82 años ha sido evacuado este jueves del crucero Celebrity Apex después de que el buque solicitase asistencia médica mientras navegaba por el Atlántico en dirección a Portugal.

El crucero, que había partido de Southampton con destino a Leixões, se encontraba inicialmente a unos 435 kilómetros de la costa cuando se comunicó la necesidad de realizar la evacuación. El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) Fisterra se encargó de coordinar el operativo para acercar la intervención hasta un punto más próximo.

Finalmente, el Celebrity Apex navegó hasta situarse a unos 333 kilómetros de la costa, donde el helicóptero Helimer 402, de Salvamento Marítimo, realizó la evacuación del pasajero.

Tras ser recogido por la aeronave, el hombre fue trasladado hasta el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, para recibir asistencia médica. La operación se enmarca en los dispositivos de coordinación y rescate marítimo que permiten atender emergencias a bordo de buques que navegan frente a la costa gallega.