Diego González Rivas apadrina la Gran Recogida del Banco de Alimentos de A Coruña

El cirujano coruñés Diego González Rivas será el padrino de la Gran Recogida 2026 del Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña, una campaña que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en más de 500 supermercados de toda la provincia. El especialista mostró este jueves su compromiso con la iniciativa durante la presentación de la campaña en el almacén de la entidad en el polígono de A Grela y aprovechó para animar a los coruñeses a dedicar unas horas a colaborar con una causa que considera especialmente necesaria.

"Para mí es un honor poder estar aquí y colaborar en esta buena causa", señaló González Rivas, que hizo un llamamiento a la ciudadanía para que participe como voluntaria durante las dos jornadas de recogida. "Cuanta más gente tengamos de voluntaria, mejor", destacó el cirujano, que recordó que se trata de una colaboración al alcance de cualquier persona y que puede contribuir directamente a que más alimentos lleguen a las familias que los necesitan.

El nuevo padrino explicó además que le hacía "especial orgullo y especial ilusión" poder participar en esta iniciativa precisamente en A Coruña, la ciudad en la que nació y a la que se siente especialmente vinculado. "Es la ciudad que amo y la ciudad donde nací y donde quiero vivir cuando acabe mi etapa profesional por el mundo", afirmó.

González Rivas reconoció que su agenda fue inicialmente el principal inconveniente para aceptar la propuesta del Banco de Alimentos, aunque finalmente pudo hacer un hueco para acudir a la presentación. "Cuando me lo propusieron me pareció una idea fantástica. El único problema era mi agenda, pero justo vi que hoy podía venir", explicó. El especialista aseguró que intenta colaborar con iniciativas solidarias de este tipo en diferentes lugares del mundo y consideró especialmente significativo poder hacerlo ahora en su propia ciudad.

El cirujano toma el relevo de otras caras conocidas que han ejercido como padrinos de la campaña en los últimos años. En 2023 fue el futbolista del Deportivo Lucas Pérez; en 2024, el actor y humorista Xosé Antonio Touriñán, y el año pasado, el presentador de la Televisión de Galicia Xosé Ramón Gayoso.

El Banco de Alimentos necesita 2.500 voluntarios

El presidente del Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña, Manuel Mora, explicó durante la presentación que la entidad necesita reunir al menos 2.500 voluntarios para poder cubrir los establecimientos con mayor afluencia de clientes. La cifra ideal sería todavía mayor: serían necesarias unas 4.500 personas para cubrir todos los supermercados participantes, aunque la organización considera que alcanzar los 2.500 supondría un importante respaldo para la campaña.

"En este momento tenemos en torno a 500 personas", explicó Mora, que confía en que durante las próximas semanas se produzca un importante incremento de las inscripciones. La Gran Recogida se celebrará el 13 y 14 de noviembre y el objetivo es que los voluntarios den un paso adelante para reforzar los puntos donde más necesaria resulta su presencia.

La diferencia entre contar con voluntarios o no hacerlo es especialmente significativa. Según los datos manejados por el Banco de Alimentos, la presencia de una persona animando a los clientes a colaborar permite recoger un 95% más de productos. Mora explicó que él mismo ha comprobado esta diferencia mediante muestreos realizados en supermercados.

"Cuando en un supermercado hay un voluntario se recoge una cantidad de alimentos y cuando no hay voluntarios ponemos en uno de los carros del supermercado el cartelito con el padrino diciendo colabore. La diferencia es del 95 por ciento", detalló. Por eso, la entidad considera que conseguir voluntarios será una de las claves para alcanzar el objetivo de esta edición.

El año pasado la Gran Recogida permitió reunir cerca de 180.000 kilos de alimentos durante los dos días de campaña. Para esta edición, el Banco de Alimentos se ha marcado el objetivo de llegar a los 200.000 kilos, una cifra que dependerá en buena medida de la participación ciudadana.

"Eso va a depender mucho de los voluntarios, va a depender mucho de que todos los que estamos trabajando en Banco de Alimentos seamos capaces de transmitir esa necesidad de colaboración y animar a la ciudadanía a que nos ayude", señaló Mora.

26.000 personas necesitan actualmente su ayuda

La campaña vuelve a ser especialmente importante para una entidad que atiende actualmente a unas 26.000 personas en la provincia de A Coruña. Mora explicó que el perfil de quienes necesitan ayuda también ha ido cambiando: mientras se han reducido las personas en situaciones de exclusión social más severa, han aumentado aquellas que se encuentran cerca de esa situación y tienen dificultades para llegar a final de mes.

"Han subido notablemente los que están cerca de la exclusión social, porque llegan a final de mes malamente y a veces ni llegan a final de mes", explicó el presidente del Banco de Alimentos.

La entidad necesita especialmente productos básicos como la leche, uno de los alimentos con mayor consumo, además de productos envasados y precocinados. Estos últimos, según Mora, tienen además la ventaja de que permiten reducir el consumo energético que supone cocinar para las familias que reciben los alimentos.

El Banco de Alimentos ha tenido que recurrir también durante los últimos meses a sus propios fondos para poder mantener el suministro. Las aportaciones proceden de las administraciones públicas, empresas privadas y particulares, aunque Mora destaca que incluso las pequeñas cantidades tienen una importancia considerable para la organización.

"Muchas veces en mi teléfono, que me llegan los avisos del movimiento en el banco, me llegan donativos de cinco euros y digo qué importante es estos cinco euros", explicó. "Seguro que esta persona lo necesita, seguro, pero nos entregan y están colaborando con nuestra causa".

Mora reivindicó además la solidaridad de los coruñeses, aunque reconoció que las donaciones se han reducido en términos de alimentos debido al incremento de los precios. "Sigue ahí la gente colaborando, pero no nos llega, no nos llega", afirmó.

Por ello, el Banco de Alimentos confía en que la Gran Recogida vuelva a movilizar a la ciudadanía. La inscripción de voluntarios para A Coruña y Santiago puede realizarse a través de la web granrecogidacoruna.org, del correo voluntarios@balrial.org o del teléfono 604 001 206. En Ferrol, los interesados pueden contactar con voluntarios.ferrol@balrial.org o en el teléfono 698 160 281, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

"Yo creo que en la vida hay que hacer este tipo de acciones porque entre todos podemos hacer un mundo mejor", resumió Diego González Rivas durante la presentación. "Qué mejor que colaborar en tu propia ciudad y con el Banco de Alimentos. Es algo muy bonito y muy humano".