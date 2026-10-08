A Coruña convoca esta tarde un minuto de silencio en María Pita por Maricarmen

A Coruña también se sumará a las señales de duelo por la muerte de Maricarmen, la mujer madriñela desahuciada de su vivienda el pasado 23 de septiembre y que falleció este mismo miércoles.

El Concello de A Coruña ha convocado para esta tarde de jueves, a las 19:00 horas, un minuto de silencio en la plaza de María Pita para mostrar su duelo.

Inés Rey anuncio esta convocatoria esta misma mañana antes de participar en una rueda de prensa en María Pita. Allí, aprovechando la ocasión, ha recordado a Maricarmen como una mujer que se ha convertido en “símbolo de la lucha por nuestros derechos” y ha lamentado que no pudiera cumplir su deseo de morir en la vivienda en la que vivió durante tantos años.

La alcaldesa ha llamado a participar esta tarde, a las 19:00 horas en María Pita, en el minuto de silencio en su homenaje y también “en honor a todas las personas que se ven afectadas por esta situación”, reivindicando que “no debemos parar” en la lucha por el derecho a la vivienda.

Más muestras de duelo

El caso de Maricarmen ha generado una gran movilización social y política en las últimas semanas. Maricarmen llevaba décadas viviendo en el inmueble, con un contrato de renta antigua y su desalojo, en el que tuvo que ser trasladada en camilla, convirtió su historia en uno de los rostros del debate sobre el acceso a la vivienda.

Tras el desahucio, Maricarmen permaneció ingresada en el Hospital Gregorio Marañón y falleció este miércoles a los 87 años. Su muerte ha vuelto a poner el foco sobre su caso y ha provocado muestras de apoyo y homenaje.

En la acampada del Obradoiro en Santiago, la muerte de esta mujer también se ha dejado sentir. "Onte despedimos a Maricarmen con dor e con rabia". Así comienza el comunicado difundido por el Sindicato da Vivenda de Compostela tras conocer su fallecimiento. El colectivo asegura que no quiere que su caso caiga en el olvido y lo sitúa como un ejemplo de una problemática que, sostienen, afecta cada día a más vecinos.

Las muestras de apoyo, además de a las 19:00 horas en María Pita, también se darán en otras ciudades gallegas, Vigo, por ejemplo, también guardará un minuto de silencio este mismo mediodía.