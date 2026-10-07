Renfe modificará temporalmente el servicio en A Coruña durante la nueva fase de obras en la estación

Las obras de transformación de la estación de tren de A Coruña provocarán importantes modificaciones en el servicio ferroviario durante el próximo mes de noviembre. Renfe pondrá en marcha una operativa especial entre los días 5 y 12 de noviembre, coincidiendo con una nueva fase de los trabajos que Adif desarrolla en la terminal coruñesa.

Las actuaciones previstas durante esas jornadas son incompatibles con la circulación ferroviaria, por lo que parte de los desplazamientos tendrán que realizarse por carretera. La compañía habilitará un plan alternativo de transporte para mantener la movilidad de los viajeros y realizará también ajustes en la programación habitual.

Viajes por carretera entre A Coruña y Santiago

Uno de los principales cambios afectará a las conexiones entre A Coruña y Santiago de Compostela. Este tramo se realizará por carretera para los viajeros de trenes Regionales, Media Distancia, Avant y Alta Velocidad correspondientes a las conexiones con Vigo, Ourense y Madrid-Chamartín.

También habrá transporte alternativo entre A Coruña y Betanzos Infesta para los servicios de Media Distancia de las líneas A Coruña-Lugo-Monforte-Ourense y A Coruña-Ferrol.

Los cambios podrían extenderse ligeramente más allá de las fechas centrales de las obras. Renfe advierte de que los últimos servicios del 4 de noviembre y los primeros de la mañana del día 12 también pueden sufrir modificaciones por necesidades operativas relacionadas con la disposición de los trenes.

El traslado de viajeros por carretera puede suponer además un incremento de los tiempos de viaje y modificaciones en las horas de salida y llegada, incluidas las correspondientes a las paradas intermedias.

Trenes que no circularán

La operativa especial supondrá también la supresión de determinados servicios entre el 5 y el 11 de noviembre. Entre los que afectan directamente a A Coruña se encuentran el Avant 9090 entre Ourense y A Coruña, el Media Distancia 9103 entre A Coruña y Vigo Urzáiz, el Avant 9131 entre A Coruña y Ourense, el Media Distancia 9142 entre Vigo Urzáiz y A Coruña y el Avant 9550 entre Ourense y A Coruña.

También dejarán de prestar servicio durante esos días varios trenes regionales que conectan Santiago con Vigo y Vilagarcía.

Ante estas modificaciones, Renfe recomienda a los pasajeros consultar los horarios antes de desplazarse. La compañía permitirá además realizar cambios y anulaciones sin coste a aquellos viajeros que prefieran modificar sus planes por las alteraciones previstas.

Los horarios definitivos y la información sobre la operativa especial estarán disponibles próximamente a través de los canales habituales de Renfe.