El primer parque infantil cubierto de A Coruña toma forma en O Ventorrillo

Las obras para crear el primer parque infantil cubierto de A Coruña continúan avanzando en O Ventorrillo. El Concello ha completado ya la instalación de las cuatro cubiertas que protegerán la zona de juegos y trabaja ahora en el acondicionamiento del espacio antes de incorporar los nuevos elementos infantiles.

El proyecto cuenta con una inversión municipal superior al millón de euros y permitirá transformar y ampliar el parque existente. La actuación forma parte de los planes municipales para renovar la red de áreas infantiles y será la primera de las cuatro instalaciones cubiertas de estas características que el Gobierno local tiene previsto completar en la ciudad.

La principal particularidad del futuro parque será precisamente su estructura, diseñada para que los niños puedan utilizar las instalaciones tanto en jornadas de lluvia como durante los días de mayor exposición al sol.

"Estamos hablando de una estructura que es pionera en la ciudad y que ofrece a los niños y niñas la posibilidad de jugar protegidos tanto de la lluvia como del sol", señala el concejal de Infraestructuras, Jesús Celemín.

El edil enmarca el proyecto dentro de una renovación más amplia de este tipo de instalaciones. "Buscamos la modernización general de las áreas infantiles, y eso pasa también por apostar por mejoras en la seguridad y pensar en los modelos de parque del mañana", añade.

Más espacio y capacidad para 135 personas

La reforma supondrá también un importante aumento de las dimensiones del recinto. El parque pasará de los 400 metros cuadrados actuales a 730 metros cuadrados, mientras que su capacidad crecerá de 76 a 135 usuarios.

Además de las nuevas cubiertas, se renovarán por completo el pavimento y los juegos. El proyecto contempla la incorporación de equipamientos inclusivos y sensoriales, con el objetivo de adaptar la zona a diferentes necesidades.

Otra de las novedades serán dos grandes toboganes que aprovecharán el desnivel situado junto al parque, siguiendo un planteamiento similar al empleado en el corredor verde de Novo Mesoiro.

La actuación de O Ventorrillo está incluida en el Plan de Barrios 2025-2027, con el que el Concello prevé continuar interviniendo en diferentes espacios públicos de A Coruña.

Más actuaciones en los parques infantiles

Desde 2021, el Ayuntamiento asegura haber impulsado más de un centenar de actuaciones en áreas infantiles, tanto para renovar instalaciones existentes como para crear otras nuevas.

Entre los proyectos actualmente en marcha figura el nuevo espacio de la plaza de Portugal, cerca del estadio de Riazor, que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros e incorporará diferentes elementos de juego y ocio.

A estas actuaciones se suma la remodelación del área infantil de la plaza de Pontevedra, cuyas obras han sido adjudicadas por más de 374.000 euros, así como la renovación del parque infantil de Busto, en Palavea, que ha salido a licitación por 150.000 euros.

El parque de O Ventorrillo será, en todo caso, el primero en estrenar el modelo de área infantil cubierta con el que el Concello pretende extender nuevas alternativas de juego por diferentes puntos de A Coruña.