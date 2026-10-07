La lluvia regresa a A Coruña en la mañana del festivo del Rosario

A Coruña amaneció este miércoles 7 de octubre, festivo local por el día del Rosario, sin lluvias después de una noche en la que las precipitaciones fueron protagonistas. La tregua ha durado poco: a media mañana la lluvia ya ha regresado a la ciudad.

El agua ha comenzado a caer de nuevo alrededor de las 10:20 horas, adelantando el empeoramiento del tiempo previsto para este miércoles. Las precipitaciones continuarán marcando buena parte de una jornada en la que muchos coruñeses disfrutan del festivo local.

Las temperaturas se mantendrán suaves y con pocas variaciones, con valores que rondarán los 16 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento también ganará presencia, con rachas que pueden alcanzar los 28 kilómetros por hora.

El mal tiempo coincide además con la celebración de las Fiestas del Rosario, que este miércoles cuentan con diferentes propuestas dentro de su programación.

Así, tras comenzar el día sin necesidad de paraguas, la lluvia vuelve a acompañar a A Coruña en una mañana festiva y seguirá condicionando los planes al aire libre durante las próximas horas.