Algunas de las joyas y otros efectos sustraídos por los detenidos Guardia Civil

Detenida una banda por un robo de 100.000 euros en joyas y efectos en Oleiros (A Coruña)

La investigación de un robo de joyas y otros efectos valorados en unos 100.000 euros en una vivienda de Oleiros (A Coruña) ha permitido desarticular un grupo criminal itinerante especializado en asaltar domicilios. La Guardia Civil ha detenido a sus tres presuntos integrantes, dos hombres de 33 y 26 años y una mujer de 28, todos ellos de nacionalidad chilena.

La operación, denominada Ribera-Mariñas, comenzó después del robo cometido en el municipio coruñés y fue desarrollada por el Grupo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña.

Las pesquisas permitieron identificar a los sospechosos y determinar que formaban parte de un grupo asentado en la provincia de Barcelona que se desplazaba a diferentes puntos para cometer robos en viviendas.

Un robo a plena luz del día en Oleiros

El asalto que dio origen a la investigación se produjo durante el día en una zona residencial de Oleiros, aprovechando que los propietarios no se encontraban en casa.

Según la investigación, los autores empleaban herramientas y dispositivos tecnológicos especializados para acceder a los inmuebles, entre ellos inhibidores de frecuencia y diferentes útiles para abrir puertas y ventanas.

La colaboración de la Policía Local permitió además obtener imágenes del vehículo utilizado para abandonar la zona. Los investigadores averiguaron posteriormente que los sospechosos se dirigían hacia Cataluña y organizaron un dispositivo junto a la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza para interceptarlos antes de que alcanzasen su destino.

El vehículo fue finalmente localizado en la A-68, a la altura de Alagón (Zaragoza). Sus ocupantes trataron de huir y opusieron una fuerte resistencia durante la intervención, aunque los agentes consiguieron reducirlos y detenerlos.

En el interior del coche fueron localizadas numerosas joyas, entre ellas anillos, pulseras y diferentes piezas de oro. Buena parte de estos objetos se corresponderían con el botín sustraído en la vivienda de Oleiros.

También se les atribuyen robos en Vigo

La investigación posterior permitió relacionar al grupo con otros dos robos con fuerza cometidos el día anterior en viviendas del casco urbano de Vigo.

Las pesquisas continúan abiertas y los agentes investigan ahora si los detenidos podrían estar detrás de otros hechos delictivos registrados en las provincias de Pontevedra y León.

Los tres arrestados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Zaragoza, que acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

"El Chicorte", buscado por las autoridades chilenas

La investigación dio además un giro al comprobar los antecedentes de uno de los detenidos. La cooperación policial internacional permitió determinar que uno de los hombres, conocido con el alias de 'El Chicorte', estaba siendo buscado por las autoridades de Chile.

Las gestiones realizadas con la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile permitieron conocer que las autoridades chilenas le atribuyen presuntamente el liderazgo de una estructura criminal asentada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana de Santiago.

Esta organización estaría vinculada con el tráfico de drogas, la circulación ilegal de armas, la asociación ilícita y el blanqueo de capitales. Las autoridades investigan también su posible implicación en varios homicidios cometidos en Chile.

Tras confirmarse estos antecedentes y ratificarse la prisión provisional de los detenidos, se han iniciado los trámites para extraditar a "El Chicorte" a Chile. Mientras tanto, la Operación Ribera-Mariñas continúa abierta para esclarecer si el grupo está relacionado con más robos cometidos en España.