A Coruña ya reprograma sus semáforos para adaptarlos a la nueva norma de la DGT

A Coruña ya ha comenzado a adaptar sus semáforos a uno de los cambios introducidos por la nueva normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde el pasado 1 de octubre, el ámbar intermitente dirigido a los vehículos ya no puede coincidir con la luz verde fija que permite cruzar a los peatones en los pasos regulados por semáforos.

La modificación obliga a intervenir en aquellos cruces en los que hasta ahora ambas señales podían estar activas simultáneamente. Fuentes municipales confirman que el Concello ya está reprogramando los semáforos afectados y que los trabajos se realizarán de forma progresiva.

El cambio afecta a una situación habitual en algunas intersecciones: un vehículo dispone de un ámbar intermitente para realizar un giro mientras, al mismo tiempo, los peatones tienen luz verde para atravesar la calzada. Aunque el conductor debía extremar la precaución y ceder el paso, la nueva regulación busca evitar esa coincidencia de señales.

¿Qué cambia en los semáforos?

La reforma del Reglamento General de Circulación entró en vigor el 1 de octubre e introduce diferentes medidas destinadas a reforzar la protección de los usuarios vulnerables de la vía.

En el caso concreto de los semáforos, la normativa establece que el ámbar intermitente para los vehículos no podrá coincidir con el verde fijo para los peatones. Además, esa señal amarilla intermitente deberá estar precedida por una luz roja fija para el tráfico rodado.

De esta forma, en los cruces afectados el conductor se encontrará primero con el semáforo en rojo mientras los peatones tienen permitido el paso. Posteriormente podrá activarse el ámbar intermitente, evitando que coincida con el verde fijo peatonal.

La medida no supone, por tanto, la desaparición del ámbar intermitente, sino un cambio en la manera en la que se coordinan las diferentes fases de los semáforos.

Adaptación progresiva en A Coruña

La entrada en vigor de la norma requiere modificar la programación de aquellos cruces de A Coruña que tengan esta configuración. El Concello ya ha iniciado estos trabajos y ha optado por realizar la adaptación de forma progresiva.

Así, los conductores irán encontrándose con los cambios a medida que avance la reprogramación de los semáforos afectados en distintos puntos de la ciudad.