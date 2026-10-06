Paco Vázquez, exalcalde de A Coruña con el PSOE, votará al PP en las elecciones: Es el que más se acerca a mis principios"

La resaca de la convocatoria de elecciones ya empieza a dejar sus primeras joyas televisivas. Y una de ellas llega desde A Coruña, aunque el anuncio se haya hecho a nivel nacional. Paco Vázquez, exalcalde coruñés y uno de los históricos dirigentes del PSOE, ha reconocido públicamente y sin rodeos que en las próximas elecciones generales votará al Partido Popular.

Lo ha contado en directo este martes en el programa de Antena 3 'Espejo Público', apenas dos días después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre. Vázquez, que fue alcalde de A Coruña durante más de dos décadas y llegó a ocupar distintos cargos dentro del PSOE, ha explicado que su decisión no tiene que ver con las siglas, sino con sus principios.

"Yo no voto siglas. Soy del Deportivo pero no voto en razón de ser del Deportivo. Yo voto en razón de principios y convicciones", ha comenzado. El exdirigente socialista ha recordado que durante años votó al PSOE que representaban Felipe González y Alfonso Guerra, pero considera que ese partido ya no existe.

"Ya las últimas elecciones anteriores, como este partido es hostil a esos valores, voté al partido que más se acerca a la defensa de esos principios, que es el Partido Popular", ha asegurado. Y ha querido dejarlo claro: "Es el partido al que votaré en estas elecciones".

Vázquez ha insistido en que lo hará "en conciencia" porque, a su juicio, el PP es "el que puede hacer frente a todo lo que hay".

Críticas al PSOE y al Gobierno de Sánchez

El exalcalde coruñés también ha aprovechado su intervención para cargar contra la situación actual del PSOE y contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Paco Vázquez durante la entrevista con Susanna Griso Espejo Público (A3)

En su opinión, el Ejecutivo es ya un "proyecto terminado" y ha fracasado en los últimos años en su gestión política. También ha acusado al Gobierno de haber dejado de lado los principios de la socialdemocracia.

"El PSOE ha abandonado totalmente el campo de la socialdemocracia, que hoy es un espacio vacío", ha afirmado.

Controles en el voto por correo

Vázquez también se ha referido a la polémica en torno al voto por correo después de que Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso hayan llamado a los ciudadanos a acudir presencialmente a las urnas. Sobre este asunto, ha defendido la necesidad de que el voto por correo cuente con los mismos controles que el presencial.

Durante la entrevista también ha criticado al Gobierno por, según su interpretación, trasladar a la campaña electoral cuestiones como la vivienda para evitar que el debate se centre en otros asuntos. Entre ellos ha mencionado la corrupción, la amnistía o la situación de Ceuta.

Una intervención que deja así una de las primeras declaraciones políticas llamativas tras la convocatoria de las elecciones generales: un histórico alcalde socialista de A Coruña anuncia que esta vez su voto irá para el PP.