Lorenzo: "A Inés Rey no le interesa A Coruña ni sacar el presupuesto, está en modo electoral"

El portavoz del PP en A Coruña, Miguel Lorenzo, ha atacado al Gobierno local y a la alcaldesa, Inés Rey, tras explicar las razones por las que no ha aceptado dialogar el presupuesto de 2027 con el Ejecutivo municipal.

"Ellos solo están en modo electoral. No les interesa la ciudad ni los problemas de los ciudadanos ni nuestras aportaciones. Inés Rey quería quitarse la foto porque busca réditos políticos. No le interesa la ciudad ni sacar los presupuestos", criticó Lorenzo.

El portavoz popular aprovechó para cuestionar las políticas de vivienda llevadas a cabo por el Gobierno municipal. Entre otras actuaciones, mencionó "las 40 viviendas vacías para alquiler social que no ha arreglado", el retraso en el edificio público que construye en Xuxán o la gestión del inmueble rehabilitado en la calle Marqués de Pontejos, aún sin ocupar.

"Llevan ocho años gobernando y ¿qué han hecho por la vivienda en esta ciudad? No tiene vergüenza al decir que se va a votar por la V de vivienda", censuró Lorenzo, que se opuso a las medidas tomadas por la declaración de zona tensionada y criticó "las partidas sin ejecutar para viviendas y ascensores".

Al repasar el intercambio de escritos para negociar el presupuesto, el portavoz del PP atacó al edil de Facenda, José Manuel Lage, por enviarle este lunes una documentación de la situación económica del Concello que contiene información "no creíble".

Lorenzo señala que los documentos "no son independientes sino políticos" y contienen "datos genéricos que no se corresponden con la realidad". Se preguntó por el crédito de 40 millones de euros para inversiones que el Gobierno local iba a solicitar para realizar inversiones.

El candidato de los populares a la Alcaldía también atacó que el Concello no prevea rebajar impuestos municipales y no señale qué medidas aprobadas en el Pleno por iniciativa del PP estaría dispuesto a llevar a cabo en el presupuesto para el que iban a dialogar las dos fuerzas políticas.

Lorenzo concluyó en clave electoral. "Es necesario un cambio, y que ese cambio venga acompañado de un buen hacer en el Gobierno. El PP lo ha demostrado y atiende a las necesidades de los españoles".

Invitaciones sin resultado

La frustrada negociación por el presupuesto de 2027 ha estado acompañada de un cruce de invitaciones del Gobierno municipal y respuestas de la oposición, que finalmente se ha negado a acudir a reuniones para abordar el asunto.

Primero el BNG, antes socio prioritario del Ejecutivo de Inés Rey, avanzó que este año no se citaría para negociar las cuentas. Rota la sintonía desde julio pasado, los nacionalistas reiteraron el rechazo por incumplimientos del Gobierno local de acuerdos del anterior presupuesto y del pacto de investidura de 2023.

El PSOE, no obstante, invitó al Bloque hace dos semanas, pero la formación nacionalista no acudió a la cita y dejó plantada a la alcaldesa. Rey, entonces, envió una invitación días después al PP, que a comienzos de septiembre había expresado su postura de “tender la mano” para dialogar sobre las cuentas.

Los populares pusieron condiciones, entre ellas la entrega de un informe económico sobre la situación financiera del Concello. Lo recibió ayer pasadas las 15:00 horas, tres después de que avanzase que rechazaba la reunión con el PSOE por no disponer aún de esa documentación. Cuando la obtuvo, mostró su disconformidad.

Sin negociaciones ni acuerdo, no habrá nuevo presupuesto en el último año de mandato de Inés Rey. Será prorrogado en enero, a menos de medio año de las elecciones municipales.