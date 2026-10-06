Choque frontal en la pasarela de Pedralonga

Choque frontal en la pasarela de Pedralonga Cedida

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Heridos en un choque frontal entre dos coches en Pedralonga, en A Coruña

El accidente ocurrió sobre las 20:00 horas en la recta que conecta Alfonso Molina con Culleredo y provocó algunas retenciones en la zona

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Un aparatoso accidente ha dejado varios heridos este martes por la tarde en la zona de Pedralonga, en A Coruña, tras un choque frontal entre dos vehículos. El siniestro se produjo alrededor de las 20:00 horas, justo delante de Alcampo, en la recta que conecta Culleredo con A Coruña a través de Alfonso Molina.

Momento de la detención de tres personas por un intento de homicidio en Arteixo.

El impacto obligó a movilizar a la Policía Local y a los servicios de emergencias, que se desplazaron hasta el punto para atender a los afectados.

El accidente se produjo en uno de los desvíos que conecta Alfonso Molina con Culleredo, por lo que el tráfico se vio afectado y se registraron algunas retenciones en la zona. A pesar del aparatoso choque, quedó un carril disponible para la circulación.