Heridos en un choque frontal entre dos coches en Pedralonga, en A Coruña

Un aparatoso accidente ha dejado varios heridos este martes por la tarde en la zona de Pedralonga, en A Coruña, tras un choque frontal entre dos vehículos. El siniestro se produjo alrededor de las 20:00 horas, justo delante de Alcampo, en la recta que conecta Culleredo con A Coruña a través de Alfonso Molina.

El impacto obligó a movilizar a la Policía Local y a los servicios de emergencias, que se desplazaron hasta el punto para atender a los afectados.

El accidente se produjo en uno de los desvíos que conecta Alfonso Molina con Culleredo, por lo que el tráfico se vio afectado y se registraron algunas retenciones en la zona. A pesar del aparatoso choque, quedó un carril disponible para la circulación.