La antigua discoteca Geographic de A Coruña inicia una nueva vida como espacio cultural

La música vuelve a sonar en uno de los locales que marcaron durante años la noche del Orzán, aunque esta vez lo hará con un propósito muy diferente. El antiguo Geographic, situado en la calle Socorro de A Coruña, ha iniciado este martes una nueva etapa convertido en el Espazo Cultural Manuel María, un nuevo punto de encuentro alrededor de la lengua y la cultura gallegas.

El espacio abrió sus puertas este martes, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Manuel María, el 6 de octubre de 1929 en Outeiro de Rei. En el acto inaugural participaron el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; el presidente de la Fundación Manuel María de Estudos Galegos, Alberte Ansede; representantes institucionales y miembros del tejido cultural y asociativo.

La apertura supone también una nueva transformación para una calle estrechamente ligada durante décadas al ocio nocturno coruñés. En este mismo local estuvo Geographic, una de las discotecas habituales del Orzán a comienzos de siglo y lugar de encuentro para varias generaciones de coruñeses.

Ahora, el antiguo espacio de ocio nocturno cambia por completo de función. El nuevo centro nace de la mano de la Fundación Manuel María con el objetivo de albergar actividades culturales, formativas y divulgativas y servir como lugar de encuentro para públicos de todas las edades. El Concello de A Coruña colaborará con la iniciativa mediante un convenio con la fundación.

Actividades gratuitas durante 2026

La programación comenzará con diferentes propuestas vinculadas a la cultura tradicional gallega. Entre ellas habrá cursos de iniciación a la percusión tradicional, pandereta y baile impartidos por Mario Figueira, además de Cantar de cantares, una actividad de canto colectivo coordinada por Rafa Seixo.

Todas estas actividades serán gratuitas durante lo que resta de 2026. El espacio acogerá además conciertos, presentaciones y encuentros relacionados con la lengua, la literatura y la cultura gallegas.

Una de las primeras citas ya tiene fecha. El próximo 16 de octubre se celebrará el concierto De Manuel María a Begoña Caamaño, protagonizado por Uxía y con Santi Cribeiro y Sérgio Tannus.

Durante la inauguración, Gonzalo Castro destacó la incorporación de este nuevo espacio a la oferta cultural de la ciudad. "La apertura de este espacio es una excelente noticia para A Coruña. Hablamos de un proyecto que mantiene viva la memoria de Manuel María, pero que mira claramente hacia el futuro, creando oportunidades para la formación, la creación artística y la promoción de nuestra lengua y de nuestra cultura", señaló.

El concejal incidió también en que el centro permitirá ampliar la actividad cultural y asociativa de A Coruña y contribuirá a difundir el legado del escritor.

La relación de Manuel María con A Coruña

La elección de A Coruña para este nuevo proyecto está vinculada también a la relación que Manuel María y Saleta Goi mantuvieron con la ciudad, donde residieron durante sus últimos años y desarrollaron parte de su actividad cultural y social.

"Manuel María forma parte de la mejor memoria cultural de nuestra ciudad. A Coruña fue su casa y esta nueva iniciativa contribuye a mantener vivo su pensamiento, su obra y los valores de compromiso con la lengua, con la cultura y con la justicia social que siempre defendieron él y Saleta", afirmó Castro.