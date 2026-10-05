La Xunta amplía 15 años la concesión al Club de Mar de San Amaro de A Coruña

La Xunta de Galicia ha ampliado durante otros 15 años la autorización para que el Club de Mar de San Amaro continúe ocupando 3.690 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) en la playa de San Amaro, en A Coruña. La resolución, publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), permite mantener en este espacio las instalaciones destinadas a actividades deportivas y sociales vinculadas al litoral coruñés.

La autorización ha sido concedida por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático y contempla la continuidad de las actividades que actualmente desarrolla el Club de Mar. Entre ellas se encuentran disciplinas como la natación, el tenis de mesa, el bádminton y el fútbol sala, además de diferentes actividades acuáticas y deportes náuticos.

La superficie incluida en la resolución alberga buena parte de las instalaciones del club, entre ellas varias piscinas, un gimnasio, un pabellón polideportivo y diferentes espacios sociales. La ampliación permitirá, por tanto, que estos equipamientos continúen desarrollando su actividad durante los próximos años.

La tramitación de esta prórroga se ha completado en seis meses, después de que la Xunta asumiese en septiembre de 2025 el traspaso efectivo de las funciones y servicios para la gestión del litoral. Con esta resolución, el Gobierno gallego mantiene la ocupación de estos terrenos públicos para un uso deportivo directamente relacionado con el entorno marítimo de A Coruña.