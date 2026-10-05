El festival Atmósferas transformará la Ciudad Vieja de A Coruña con ocho instalaciones efímeras

La Ciudad Vieja de A Coruña se convertirá durante los próximos días en un escenario para experimentar con la arquitectura y el espacio público. El Festival Atmósferas celebrará una nueva edición entre el 7 y el 11 de octubre con ocho instalaciones efímeras, además de conferencias, aulas abiertas y visitas guiadas para acercar a los coruñeses los proyectos y procesos creativos que hay detrás de cada intervención.

La iniciativa fue presentada este lunes por el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Francisco Díaz, junto a la arquitecta Nuria Prieto, impulsora del festival. La propuesta coincide con la celebración de la Semana de la Arquitectura y plantea utilizar la arquitectura efímera, el arte y el diseño para cambiar temporalmente la forma en la que los ciudadanos perciben y utilizan espacios habituales de la ciudad.

El programa arrancará este miércoles 7 de octubre con una conferencia de Rocío Pina, de ENORME Studio, mientras que el jueves será el turno del estudio Sinaldaba, que participará en una actividad en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. El viernes 9 se celebrará la propuesta 'Aulas na rúa', coordinada por Patricia Muñiz, coincidiendo con la apertura de las instalaciones del festival.

Las ocho intervenciones estarán repartidas por distintos puntos de la ciudad, entre ellos la plaza Marqués de San Martín, la plaza de San Nicolás, la calle Voluntariado, la plaza de la Galera, el Mercado de San Agustín y el entorno de la plaza de España. Los proyectos están firmados por profesionales y colectivos como Sinaldaba, Miguel Leiro, Nuria Prieto y la ONG Habitamos, además de incluir trabajos realizados por alumnos de los centros participantes en el concurso de escuelas.

Las instalaciones podrán visitarse hasta el domingo 11 de octubre y el programa incluye también visitas guiadas gratuitas, pensadas para explicar al público las ideas y procesos que dieron forma a cada una de las propuestas.

La arquitectura brutalista, protagonista de la Semana de la Arquitectura

El Festival Atmósferas se integra en la programación de la séptima Semana de la Arquitectura de A Coruña, que se celebra del 5 al 11 de octubre y que este año tiene como eje central la arquitectura brutalista coruñesa.

La programación incluye exposiciones, conferencias, rutas urbanas, visitas guiadas y obradoiros en distintos espacios de la ciudad. Entre los edificios que abrirán sus puertas al público se encuentran el Instituto Oceanográfico, la torre Costa Rica, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.

La Semana de la Arquitectura está impulsada por el Concello da Coruña, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidade da Coruña y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.