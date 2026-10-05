Arteixo (A Coruña) celebrará los 25 anos de "Arteixo 1900" con tres días de historia y sorpresas

Arteixo volverá a viajar al pasado este mes de octubre con una edición muy especial de su Feira Histórica "Arteixo 1900". La localidad celebrará del 16 al 18 de octubre la vigésimo quinta edición de esta cita, que cumple un cuarto de siglo convertida ya en uno de los grandes acontecimientos culturales y festivos de la comarca.

Bajo el lema "25 anos de lembranzas", la feria conmemorará sus 25 años de historia recuperando el espíritu con el que nació y poniendo el foco en todas las personas que han hecho posible que se mantenga durante un cuarto de siglo. La celebración buscará así rendir homenaje a la trayectoria de un evento que cada año transforma las calles de Arteixo y anima a vecinos y visitantes a ponerse en la piel de otras épocas.

Durante estos 25 años, "Arteixo 1900" ha dedicado sus diferentes ediciones a numerosas temáticas relacionadas con la historia y la cultura local. El agro, las leyendas, los oficios tradicionales, la moda, la emigración, los molinos, los pazos o el papel de la mujer han tenido su espacio en una feria que también ha recuperado la memoria de figuras como Manuel Murguía o Castelao.

El Concello destaca que una de las claves para explicar la continuidad de la iniciativa ha sido precisamente la participación de la ciudadanía y del tejido asociativo de Arteixo. La implicación de vecinos y colectivos locales ha permitido mantener durante 25 años una celebración que apuesta por convertir la historia en una experiencia compartida en las propias calles de la localidad.

Una edición con sorpresas

La organización todavía no ha querido desvelar todos los detalles de la programación de esta edición especial. El objetivo es mantener la expectación hasta los próximos días, aunque sí avanza que el 25 aniversario estará marcado por sorpresas y momentos especialmente emotivos.

Mientras se prepara el programa, el Concello anima a vecinos y visitantes a recuperar los elementos tradicionales que forman parte de la imagen de la feria. Boinas, pañuelos, trajes tradicionales y chalecos volverán a tomar las calles durante un fin de semana en el que Arteixo volverá a convertirse en escenario de su propia historia.

Los detalles de las actividades previstas para los días 16, 17 y 18 de octubre se irán dando a conocer durante los próximos días a través de los canales oficiales del Concello de Arteixo.