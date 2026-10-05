El adelanto electoral en clave municipal desde A Coruña: "Toca decidir qué España queremos"

Los candidatos a la Alcaldía de A Coruña Inés Rey (PSOE), Miguel Lorenzo (PP) y Avia Veira (BNG). Quincemil

España votará el próximo 29 de noviembre en unas nuevas elecciones generales convocadas este mismo lunes, 5 de octubre, por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el adelanto electoral ya está generando reacciones en la política coruñesa. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha sido una de las primeras en hacer declaraciones por el adelanto electoral.

En sus redes sociales, Rey ha afirmado que "el 29 de noviembre toca decidir qué España queremos". Por una parte, se refiere a "la que ampara a genocidas y defiende a los fondos buitre" frente a la que "protege a las personas y su derecho a la vivienda".

"Frente al odio y el rencor, ilusión y trabajo para seguir construyendo España", concluye la alcaldesa de la ciudad herculina.

También se ha pronunciado la candidata a la alcaldía por el BNG, Avia Veira.

Citando un vídeo del bloque, en el que reivindican su defensa de los intereses de Galicia desde Madrid, la portavoz nacionalista en A Coruña ha afirmado: "Ánimo e adiante co bloque".

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