El barrio de Matogrande en una imagen de archivo Quincemil

Dos personas acaban detenidas en A Coruña por agredir con botellas rotas a otra en un pub de Matogrande

Dos personas fueron detenidas en la madrugada del pasado sábado tras agredir al empleado de seguridad de un pub de Matogrande empleando botellas rotas.

Los hechos se produjeron hacia las 01:40 horas en la calle Enrique Mariñas, momento en el que se recibió el aviso por el comportamiento violento de estos dos implicados. Hasta el lugar fue necesario que se desplazara una ambulancia del 061 para atender a las personas heridas, además de agentes de la Policía Local y de la Nacional.

El atestado del suceso ya está tramitado y ahora las dos personas arrestadas se enfrentan a un delito de lesiones.

Esta no es la primera intervención policial que tiene lugar en el barrio.

Este mismo año, dos policías resultaron heridos en un altercado en esta zona el pasado mes de enero. Dos meses después, en marzo, una reyerta a las puertas de un after obligó a activar un dispositivo policial con seis coches de la Policía Nacional y con agentes de la Local.

Poco después, en mayo se precintó el after sobre el que pesaba una orden de cierre incumplida por no seguir la normativa de aforo, horario y ruido, aunque el local abrió el pasado mes de junio.

La de Matogrande no fue de todas formas la única agresión que se produjo de madrugada el pasado sábado.

También tuvo lugar otra, de menor gravedad, a las 03:50 horas en la avenida do Porto, en el entorno de Palexco.

En este caso no fue necesaria la presencia de sanitarios aunque sí se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Local.