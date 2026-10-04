Un hombre agrede a tres trabajadores del hospital de A Coruña

Un hombre ha agredido este domingo a tres trabajadores del CHUAC mientras se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando dos técnicas de ambulancia acudieron a atender a esta persona, que había solicitado atención médica al encontrarse mal.

El agresor arremetió contra estas dos técnicas cuando se aproximaban a Urgencias y, una vez allí, cargó también contra un vigilante de seguridad que acudió a socorrer a las trabajadoras.

Según la información proporcionada por Europa Press, el hombre estaba tranquilo hasta que una conversación telefónica provocó que se alterase.

Ya ante la entrada de Urgencias fue necesaria la colaboración de más personal del centro hospitalario para lograr reducir al hombre.

Javier Souto, secretario de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de Galicia USO, recuerda que este tipo de situaciones que ponen en peligro a los trabajadores "es algo que desgraciadamente venimos diciendo desde hace tiempo. Si los vigilantes están más seguros, los usuarios y usuarias y el resto de trabajadores y trabajadoras también podrán estar más seguros. El riesgo 0 es imposible, pero sí se puede minimizar".

Por eso, continúan pidiendo mejoras "en la seguridad y en las condiciones de los trabajadores".

Señala, además, que desde USO están trabajando con los sindicatos UGT, CCOO y CIG además de empresas que trabajan en la red del Sergas y el propio servicio gallego de salud para "encontrar soluciones para estas situaciones".

El atestado todavía está abierto aunque la denuncia policial ya ha sido interpuesta este mismo domingo.

Por el momento no se ha producido ninguna detención.