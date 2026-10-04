A Coruña pasará una jornada de domingo bajo cielos nublados

Imagen de archivo de nubes y claros en A Coruña. Quincemil

Este domingo A Coruña estará pendiente del cielo en un día en el que las nubes serán las protagonistas y amenazan con lluvias ligeras.

El día ha empezado con cielos mayoritariamente despejados y con algo de calor, aunque durante el día se alternarán las nubes y claros y habrá temperaturas frescas.

No habrá mucha variación respecto a ayer, con los termómetros moviéndose hoy entre los 17 grados de mínima y los 21 grados de máxima.

Sí habrá más probabilidad de precipitaciones. Especialmente hacia primera hora de la tarde, para cuando MeteoGalicia prevé chubascos ligeros.

Será un anticipo de la segunda semana de octubre, que arrancará de manera muy similar con temperaturas de entre 16 y 24 grados y cielo nublado. Ya el martes habrá que sacar los paraguas. La predicción apunta al regreso de las lluvias, esta vez de manera más continuada a lo largo de todo el día.