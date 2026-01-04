Dos incendios en cuadros eléctricos movilizan a los bomberos de A Coruña en menos de una hora

Los bomberos de A Coruña tuvieron que movilizarse esta tarde por dos incendios en viviendas originados en cuadros eléctricos. Ambos sucedieron en el transcurso de una hora, pero no llegaron a provocar daños personales.

El primero de ellos se produjo a las 15:40 horas en la avenida de Oza, cuando comenzó a salir humo del cuadro eléctrico de un piso. La rápida actuación de los bomberos permitió extinguir de manera rápida el incendio, impidiendo que fuera a más.

Minutos después, algo antes de las 16:30 horas, los bomberos tuvieron que movilizarse al barrio de Os Rosales. Concretamente, a una vivienda de la calle Emilio González López, también por un problema eléctrico. En este caso el incendio no llegó a provocar daños, por lo que el equipo de bomberos apenas tuvo que intervenir.

Esta mañana, el servicio también tuvo que atender otros dos pequeños sucesos. Uno de ellos fue una papelera quemada en el Cantón pequeño, pasadas las 12:00 horas, y otro en Lugar de Casablanca, donde salía humo de una vivienda que se solucionó con una breve intervención.