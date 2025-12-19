Vuelven los robos a Os Mallos, en A Coruña: entran en una óptica de la calle Ángel Senra

Parecía que la tranquilidad había vuelto al barrio de Os Mallos. Sin embargo, tras diez días sin robos, un local de la calle Ángel Senra ha amanecido este viernes con el cristal roto, tal y como ocurrió hace dos semanas en varios negocios de la misma zona.

En esta ocasión, el establecimiento afectado ha sido una óptica situada en la confluencia de las calles Ángel Senra y Capitán Juan Varela. OptoCenter fue víctima de un robo con fuerza alrededor de la 1:30 de la madrugada, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

El resultado del asalto ha sido similar al sufrido por otros cuatro negocios del barrio (dos bares, una imprenta y una tienda de cigarrillos electrónicos), que entre la madrugada del 8 y el 9 de diciembre vieron cómo las vidrieras de sus locales quedaban hechas añicos.

Por el momento se desconoce si el autor de este robo coincide con el responsable de los anteriores. Desde la Policía Nacional señalan que no hay detenidos y que la investigación continúa abierta.

Este nuevo suceso devuelve la intranquilidad al barrio, donde por un momento se pensó que la situación estaba controlada. La posibilidad de que la persona o personas responsables de estos robos hayan vuelto a actuar preocupa a los comerciantes de la zona, no tanto por el dinero sustraído como por los daños materiales.

Tal y como relataban a Quincemil tras el anterior episodio desde la Taberna 23, "dinero apenas dejamos en la caja; el problema son los daños que causan". En muchos casos, los desperfectos resultan mucho más costosos que lo robado.

Intento de robo en el centro

Además, ya en la zona centro de la ciudad, otro negocio ha sufrido esta misma madrugada la rotura de su escaparate. Se trata de Olivares Shoes & Bags, ubicado en la calle Payo Gómez, a escasos metros de la plaza de Lugo.

En este caso, la Policía Nacional no tiene constancia de que se haya accedido al interior del local ni de que exista denuncia por el momento. Aun así, todo apunta a un método similar al de los robos anteriores, en los que se destroza el cristal para intentar entrar al establecimiento.