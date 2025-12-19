Miguel Lorenzo pide la dimisión "inmediata" de Inés Rey y Lage Tuñas tras las denuncias de acoso

Miguel Lorenzo, en una imagen de archivo en el local del PP en el ayuntamiento.

Miguel Lorenzo ha demandado esta mañana la dimisión de la alcaldesa Inés Rey y del concelleiro José Manuel Lage Tuñas tras las denuncias de acoso laboral conocidas este jueves por parte de dos exconcelleiras del gobierno local.

El líder del PP local criticó que los hechos que se relatan en la denuncia son "intolerables" y que ante este hecho solo hay dos salidas. O bien tanto Rey como Lage Tuñas renuncian de manera voluntaria a sus cargos o que "el secretario general del PSdeG, Besteiro, tiene que pedir sus actas y su renuncia como hizo con el alcalde Barbadás por una denuncia similar de acoso laboral".

Sobre las denunciantes, que emitieron sus quejas por el canal interno del PSOE, Lorenzo subrayó que "no son cualquiera. Son dos personas que fueron concejalas, que fueron de la máxima confianza de Inés Rey. Una de ellas secretaria general local y la otra la máxima valedora de la alcaldía. No es exagerado decir que en su día, Inés Rey cuando fue candidata lo fue gracias al gran trabajo de Esther Fontán, que ahora la denuncia".

"La Coruña no puede tener una alcaldesa denunciada por acoso, compulsiva con compañeros y funcionarios, en lo que se ha convertido en un patrón de conducta", criticó, antes de tildar de "hipócrita" su defensa de las mujeres mientras "las acosa en privado".

El PP insta al BNG a posicionarse

De manera paralela, Lorenzo ha instado al BNG a posicionarse en este asunto al ser el apoyo del gobierno local.

"No puede mirar a otro lado ante estas graves acusaciones", señaló.

