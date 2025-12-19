La duna de Riazor frena el temporal en A Coruña y evita que el mar alcance el paseo marítimo

La duna ha cumplido su objetivo. El temporal que azotó la costa coruñesa durante la pasada madrugada de este viernes se quedó a apenas unos metros de alcanzar el paseo marítimo. De no haber sido por la barrera de arena, las olas podrían haber llegado hasta las puertas del Playa Club.

La fuerza del oleaje fue tal que la duna quedó completamente destruida. A primera hora de esta mañana se podía comprobar cómo las algas y los restos marinos alcanzaban ya la altura del muro del paseo.

Fuentes municipales han indicado que desde el área de Medio Ambiente, responsable de mantener la duna elevada durante el invierno, han confirmado que este mismo viernes volverán a actuar las excavadoras para reconstruirla, después de que el temporal se llevase parte de la estructura, especialmente en el tramo comprendido entre el Playa Club y el colegio de las Esclavas.

Mientras tanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa la alerta por temporal costero en A Coruña. Desde las 12:00 horas de este viernes y hasta la madrugada, se mantendrá el aviso de nivel amarillo, con un breve paréntesis durante el sábado. No obstante, la previsión apunta a que la alerta vuelva a activarse alrededor de las 15:00 horas.

Por su parte, MeteoGalicia ha emitido un aviso de nivel naranja en el litoral coruñés y en toda la costa gallega por fuerte oleaje, con previsión de olas que podrían alcanzar los seis metros de altura.