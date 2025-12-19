Culleredo (A Coruña) aprueba más de 20 plazas en una nueva Oferta Pública de Empleo

El Concello de Culleredo aprobó este jueves una Oferta Pública de Empleo con 21 plazas: 7 de acceso libre, una de promoción interna y 13 de funcionarización. Con esta medida, el gobierno local explica que busca reforzar el personal de las áreas municipales.

Entre las plazas de acceso libre hay tres reservadas para administrativos, dos de auxiliar administrativo, una de educador social y otra de trabajador social. La promoción interna será para una plaza de administrativo. Dentro de la funcionarización, habrá dos plazas de educador social, dos de auxiliar de servicios sociales y una de técnico de inserción laboral, otra de asesor jurídico, una de pedagogo, una de agente de desarrollo local, un psicólogo, un técnico coordinador de formación, técnico de animación sociocultural, auxiliar de diseño gráfico y monitor de taller.

La OPE se publicará próximamente. La ejecución de estos procesos selectivos tiene un plazo máximo de tres años.

Marta Figueroa, concelleira de Personal, apuntó a que con esta oferta se busca "el incremento de efectivos para las diferentes áreas municipales con necesidad constatada", además de la regularización de puestos.

El gobierno local recuerda que previamente ya se incorporaron un administrativo para Secretaría, otro para Intervención, dos para Urbanismo y están en proceso dos arquitectos, cuatro policías locales y otros tres más en proceso, además de un ingeniero industrial y un técnico auxiliar en informática. A esto se suman procesos de funcionarización, promoción interna y bolsas de sustitución.

Culleredo responde ante la falta de medios personales

En octubre, el secretario del Concello de Culleredo alertaba de falta de medios personales y materiales en un informe presentado en la corporación.

Este jueves, el gobierno local se ha pronunciado al respecto, indicando que se trataba de un documento de ámbito interno y que, "la evaluación y dictamen sobre las necesidades del Ayuntamiento por parte del habilitado es absolutamente lógica y productiva".

Así, en un comunicado, el Concello aclara que coincide en la necesidad de incremento de personal pero que la legislación estatal en materia de contratación de personal, además de jubilaciones y bajas, "ha supuesto una merma en el día a día tanto del Ayuntamiento de Culleredo como muchos otros, como bien es sabido, y gobernados por todos los colores políticos".

El gobierno local recuerda que ante esta situación ha emprendido procesos de selección pese a tener que superar "los obstáculos y paralizaciones perpetrados directamente desde el grupo del PP y del BNG en su ánimo de perjudicar al gobierno local por afán electoralista".

Por eso, lamenta que "este informe interno del secretario sea utilizado por el PP y el BNG con interés político. Ambos grupos quedan en evidencia porque no tienen ningún deseo de que el Concello avance y siga dando pasos, sino que claramente sólo pretenden bloquear para dañar la imagen del gobierno socialista, sin importarles nada que los vecinos se vean perjudicados".