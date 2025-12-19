El BNG en A Coruña reclama al PSdeG que investigue las acusaciones de acoso a Inés Rey

El portavoz del grupo del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera, ha reclamado este viernes a la dirección del PSOE en Galicia que "aclare lo sucedido" respecto a las denuncias de acoso laboral a través de un canal interno sobre la alcaldesa, Inés Rey, por parte de dos exconcejalas de su gobierno. También pidió explicaciones a la regidora "como secretaria general" del partido en A Coruña.

Jorquera se desentendió del mensaje del portavoz del PP, Miguel Lorenzo, que una hora antes había pedido la dimisión inmediata de la alcaldesa y el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, y preguntó si el BNG seguiría brindando apoyo al Ejecutivo local.

"El PP puede pedir lo que quiera, pero el señor Lorenzo está en un partido en el que está legitimado para dar lecciones al BNG", dijo Jorquera tras aludir a la renuncia del Alfonso Villares (sin nombrarlo) como conselleiro do Mar, en junio pasado, por una denuncia de presunta agresión sexual.

Jorquera, al ser preguntado por la polémica de acoso laboral que rodea a Rey, leyó un texto en el que, tras repetir la expresión "en rigor", comentó que "sin restar mínima importancia a lo denunciado, de ser ciertos, los hechos no son casos de acoso sexual ni acoso laboral".

"No hablamos de relación entre jefes y subordinados, sí de broncas, peleas, malos modos entre concejales. De ser ciertos, son hechos lamentables porque las personas merecen respeto y las diferencias no deben derivar en estos comportamientos", explicó Jorquera, tras lo cual se dirigió al PSdeG para recomendarle que "haría bien en aclarar lo sucedido según esta denuncia interna".

